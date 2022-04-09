Google заблокировал YouTube-канал российского парламента

Google заблокировал российский канал Douma TV на YouTube . В субботу компания заявила, что «закрыла» канал, который транслирует заседания нижней палаты российского парламента, за нарушение условий обслуживания платформы.

Представитель Google сообщил изданию: «Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает наши Условия обслуживания, мы примем соответствующие меры. Наши команды внимательно следят за ситуацией на предмет любых обновлений и изменений». Компания добавила, что намерена соблюдать санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину в конце февраля.

Комментарий быстро разозлил российских чиновников, а представитель министерства иностранных дел страны предупредил, что YouTube «подписал собственный меморандум». Российский телекоммуникационный регулятор Роскомнадзор осудил этот шаг и приказал Google немедленно восстановить доступ к Douma TV на YouTube. «Компания придерживается четкой антироссийской позиции в информационной войне, которую Запад ведет против нашей страны», — говорится в сообщении агентства.

Ответ российских властей указывает на то, что YouTube может стать последним западным интернет-сервисом, который столкнется с ограничениями внутри страны. Вскоре после начала войны на Украине 24 февраля Россия перешла к Доступ к Твиттеру. В марте потом отрезать И — Но не WhatsApp из-за популярности чата среди граждан России. Позже сервисы, принадлежащие Meta, были признаны виновными в «экстремистской» деятельности после того, как компания заявила об этом. Разрешить призывы к насилию в Украине и некоторых других странах.