Google закроет приложение “Google Покупки” для iOS и Android

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Если вы любите делать покупки в приложении Google Shopping на iOS или Android, вам лучше перейти на веб-версию. Сообщается, что Google закроет свое приложение “Покупки” в течение нескольких недель.

Были замечены намеки на приближающийся топор Разработчики XDA В четверг с помощью значка в последней версии приложения Google Shopping, которое позволяет пользователям делать покупки в тысячах магазинов и покупать вещи со своими учетными записями Google. Новость была позже подтверждена 9to5Google, В котором упоминалось, что приложения останутся темными, но будут работать до июня. Однако это не означает, что Google Покупки перестанут работать. В Веб-версия Вкладка “Покупки” в Google Поиске по-прежнему будет включена.

Представитель Google сообщил 9to5Google: «В ближайшие несколько недель мы больше не будем поддерживать приложение для покупок». “Все функции, которые приложение предоставляет пользователям, доступны на вкладке” Покупки “. Мы продолжим создавать функции на вкладке” Покупки “и на других поверхностях Google, включая приложение Google, которые облегчат людям поиск и совершение покупок с помощью продукты, которые им нравятся “.

Издание сообщило, что некоторые пользователи, которые обновили приложение Google Shopping до 59-й версии, получали сообщение о том, что приложение было недоступно в последние дни.

В сообщении говорится: «Приложение сейчас недоступно, но вы можете продолжить покупки на shopping.google.com».

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Поскольку веб-версия почти идентична приложению, здесь не о чем грустить, что удивительно, учитывая, что это Google. Я все еще вздыхаю от разочарования в связи с кончиной Google Hangouts, и я все еще не понимаю, какой продукт Google является правильной альтернативой. (Хотя есть доказательства).

Смущены новостями о приложении “Google Покупки”? не волнуйся. Их обязательно запомнят Гугл убил его, Который на сегодняшний день насчитывает 227 приложений, сервисов и устройств, технический гигант решил отключить его.