Google закроет серверы в следующем году — Ars Technica

В сообщении на официальном Страница сообщества Google NestКомпания Google объявила о прекращении обслуживания нескольких старых продуктов Nest для умного дома. Большинство этих устройств не продавались годами, но, поскольку все они подключены к облаку, отключение серверов превратит их в бесполезные блоки. Хорошей новостью является то, что Google предлагает существующим пользователям предложения по обновлению оборудования до поддерживаемого.

Первый — Dropcam, это Nest и Google. Приобретен в 2014 г. за 555 миллионов долларов и в конечном итоге переключился на линейку Nest Cam. Поддержка сервера Dropcam (и Dropcam Pro) будет прекращена 8 апреля 2024 года, и Google заявляет: «Dropcam больше не будет работать после этой даты, и вы больше не сможете использовать приложение Nest для проверки статуса». Видео хранятся в Интернете, поэтому Google добавляет: «Если вы хотите сохранить свою историю видео, загрузите и сохраните ее до этой даты».

Nest заменила линейку Dropcam в 2015 году, поэтому этим камерам около 8 лет. Nest обещает пять лет поддержки собственных продуктов. Однако Google не просто сокращает этих пользователей; Он предлагает скидки на новые камеры Nest, если они хотят продолжить работу с экосистемой Google. Google говорит, что если пользователи являются существующими подписчиками Nest Aware, они получат бесплатную внутреннюю проводную камеру Nest Cam (стоимостью 100 долларов). Nest Aware — это ежемесячная подписка за 6 или 9 долларов, которая позволяет записывать видео с камеры и хранить его в Интернете. Поскольку эта плата за подписку будет соответствовать цене Nest Cam через год или два, для Google имеет смысл попытаться сохранить поток доходов от подписки. Если у вас нет подписки Nest Aware, Google предлагает скидку 50 % на проводную камеру Nest Indoor Cam.

(Хотя я призываю вас избавиться от оков Google всегда беспокойный Обнесенный стеной сад и купите что-то, что не требует ежемесячной платы или основано на облаке. Мне нравится моя система Unifi Protect за то, что она размещается самостоятельно с подходящим оборудованием и рядом моделей камер, но доступно гораздо больше вариантов. Камеры Nest не предлагают ничего, что могло бы оправдать ежемесячную плату, и это приводит к высокой общей стоимости.)

Так выглядит Nest Secure. Это верхняя клавиатура/концентратор с датчиком присутствия брелка и двумя датчиками Nest Detect.

Nest Detect — это комбинированный датчик движения и дверной монитор. Google

Вы можете нажать кнопку на Nest Detect, чтобы использовать дверь без срабатывания сигнализации. Google

Метка Nest позволяет вам нажать, чтобы снять с охраны.

Следующим на разделочной доске Nest является Nest Secure. Это была домашняя система безопасности за 500 долларов с клавиатурой, оконными и дверными датчиками, датчиками движения и датчиком присутствия на цепочке для ключей. Google отключил устройства в 2020 году, но продолжит поддерживать существующие устройства до того же дня, что и Dropcam: 8 апреля 2024 года. В этот день Google сообщает: «Ваш Nest Secure больше не будет работать. Он больше не будет доступен в приложении Nest. и не подключается к Интернету». «

Когда Google первоначально объявил об отмене Nest Secure, он пообещал поддерживать устройство как минимум до ноября 2022 года — ровно через пять лет после выпуска в ноябре 2017 года — но теперь он получает поддержку 6,5 лет.

Google только что объявила о перезапуске продукта безопасности в партнерстве с ADT, одним из сильнейших игроков на рынке домашней безопасности (Google купила 6,6% акций ADT в 2020 году). Это тот же базовый продукт, что и Nest Secure, но с сочетанием технологий Google (камеры и интеллектуальные дисплеи) и технологии ADT (концентратор, датчики и программное обеспечение). Как и Nest Cams, это устройство является приманкой для подписки: Google и ADT будут в восторге, если вы подпишетесь на круглосуточный профессиональный мониторинг ADT, который стоит от 25 до 35 долларов в месяц, в зависимости от вашей домашней настройки.

Владельцам Nest Secure предлагается бесплатное обновление до новой системы ADT — Google называет это «стоимостью в 485 долларов» — хотя вам придется проделать много новой работы по установке, заменив каждый датчик и компонент, чтобы запустить его. Другой вариант — кредит Google Store в размере 200 долларов. Если вы имеете право на скидки на Nest Secure или Dropcams, Google сообщит вам об этом по электронной почте. тоже есть программа утилизации для ваших мертвых продуктов.

Экосистема умного дома Nest, «Works with Nest», наконец, получает дату закрытия: 29 сентября 2023 года. «Works with Nest» была оригинальной экосистемой умного дома Nest, позволяющей менять такие вещи, как термостат, когда вы выходите из дома или разрешить сторонние приложения для управления вашей системой Nest. Сторонние устройства также могут быть подключены к этой системе и каким-либо образом взаимодействовать с термостатами, камерами или детекторами дыма.

Компания Works with Nest получила смертный приговор в 2019 году и с тех пор находится в камере смертников Google. Изначально Google хотел закрыть Works with Nest в августе 2019 года, но отложил это из-за общественного протеста. Google по-прежнему запрещал Works with Nest добавлять новое оборудование в августе 2019 года, поэтому с тех пор любая система работала хромает. Если что-то сломается, вам не повезло, и вы не можете заменить это.

В то время Google хотел, чтобы пользователи Nest переключились на экосистему «Работает с Google Assistant», ту же основную идею для подключения к умному дому, но без пакета «Это не было изобретено здесь» приобретенной системы Nest. Он использует учетную запись Google вместо учетной записи Nest, имеет другую совместимость устройств и, что наиболее важно, позволяет вам управлять устройствами с помощью голоса. Конечно, Google Assistant, похоже, также потерял приоритет в Google, поэтому Works with Google Assistant больше не называется Works with Google Assistant; Это называется сейчасРаботает с домом Google. Но «Google Home» не относится к оригинальному продукту Google Home, который был умным динамиком. Эта линейка была снята с производства и заменена динамиками Nest Audio. «Google Home» теперь означает приложение, которое управляет вашими интеллектуальными устройствами, поэтому «работает». с Google «Home» означает, что вы увидите его в приложении. Приложение Nest, которое также может управлять некоторыми устройствами Nest, было заменено приложением Google Home.