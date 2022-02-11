Google закроет Currents, ориентированную на работу альтернативу Google Plus

гугл браузер объявить Это закроет Currents, который был Запущен в 2019 году В качестве альтернативы Google Plus для G Suite. В сообщении в блоге компания заявила, что «планирует избавиться» от потоков и что она будет платить людям, которые использовали ее, чтобы расстояниякоторый чем-то похож на версию Google Chat канала Slack или комнаты Discord.

Google говорит, что вносит изменения, чтобы пользователям не приходилось работать в «отдельном, уединенном месте» — вместо этого они будут использовать чат и пространства, которые Вскоре он будет интегрирован в Gmail.. Компания обещает, что в следующем году сделает Spaces более удобной альтернативой, заявив, что предложит «новые возможности», такие как «поддержка более крупных сообществ и участие руководства, инвестиции в расширенный поиск, инструменты модерации контента и многое другое».

Google скоро начнет отключать редко используемые функции в Currents

В то время как Google заявляет, что их план состоит в том, чтобы начать прекращение тока в 2023 году, «редко используемые» функции исчезнут, начиная с первого квартала 2022 года (где мы сейчас находимся). Список функций, которые будут удалены или деградированы Поддержка документови обещает держать администраторов рабочей области в курсе будущих изменений и графика миграции.

Google не очень любит Currents. Мне удалось найти только три сообщения в блоге по этой теме в обновлениях Google Workspace. один заявляет об этомодин в 2020 году Заявив, что он широко доступен, который объявил в четверг, что он будет закрыт. Он включен в Google Основной список приложений, поставляемых с Workspace в одной точке Согласно WayBack Machineно, похоже, был удален где-то в ноябре 2021 года.

В нижнем колонтитуле страницы Google Workspace по-прежнему есть ссылка на страницу Currents, но, нажав на нее, вы попадете на страницу Google Chat. Это звучит как оскорбление раны, но как Арс Техника указывает на Последнее оскорбление заключается в том, что это второй раз, когда Google закрывает Google Plus. Как аккаунт KilledByGoogle в Твиттере Четкое объяснение в 2020 годуCurrents был создан вместе с Google . Закройте ее неудавшуюся социальную сеть Для общего пользования (после Обнаружен серьезный недостаток конфиденциальности), но его необходимо оставить для корпоративных пользователей. Теперь токи не находят себя долго для этого мира и сменяются тем, что кажется Один из моих любимых новых проектов Googleчаты.

Кстати, это также второй раз, когда Google закрывает свой продукт под названием Currents — до текущей итерации (ха) это было журнальное приложение. Это настоящий двойной удар, даже для компании У него хорошая репутация в демпинговых проектах.