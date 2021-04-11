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Google закрывает мобильное приложение для покупок

11 апреля, 2021
Artem Sokolov

Google закрывает свои мобильные приложения для покупок как для iOS, так и для Android и вместо этого направляет пользователей на веб-сайт покупок. 9to5 Google упомянул. в пятницу, Разработчики Xda Было обнаружено, что термин «закат» был добавлен к нескольким строкам кода в приложении «Покупки», что указывает на то, что приложения больше не поддерживаются.

Представитель Google сказал 9to5 Google Прием заявок продлится до июня. В ближайшие несколько недель мы больше не будем поддерживать приложение “Покупки”. Все функции, предоставляемые приложением для пользователей, доступны на вкладке покупок “, – сказал представитель. Мы продолжим создавать функции на вкладке покупок и других поверхностях Google, включая приложение Google». В shopping.google.com Сайт останется активным.

Приложение позволяло пользователям выбирать из тысяч интернет-магазинов и делать покупки, используя свои учетные записи Google. Чтобы быстро делать покупки в тысячах магазинов и покупать вещи с помощью учетной записи Google. Этот пользователь обнаружил, что его приложение для Android работает нормально в воскресенье, но некоторые пользователи уже видели сообщение «Что-то пошло не так», когда они пытались использовать приложение «Покупки».

Мобильное приложение Shopping – это последний продукт Google, в котором есть топор – Reader (все еще горько об этом), Hangouts и Plus – Список продолжается.

Мы связались с Google для получения дополнительной информации и будем обновлять ее, когда узнаем больше.

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