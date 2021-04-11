Google закрывает мобильное приложение для покупок

Google закрывает свои мобильные приложения для покупок как для iOS, так и для Android и вместо этого направляет пользователей на веб-сайт покупок. 9to5 Google упомянул. в пятницу, Разработчики Xda Было обнаружено, что термин «закат» был добавлен к нескольким строкам кода в приложении «Покупки», что указывает на то, что приложения больше не поддерживаются.

Представитель Google сказал 9to5 Google Прием заявок продлится до июня. “В ближайшие несколько недель мы больше не будем поддерживать приложение “Покупки”. Все функции, предоставляемые приложением для пользователей, доступны на вкладке покупок “, – сказал представитель. Мы продолжим создавать функции на вкладке покупок и других поверхностях Google, включая приложение Google». В shopping.google.com Сайт останется активным.

Приложение позволяло пользователям выбирать из тысяч интернет-магазинов и делать покупки, используя свои учетные записи Google. Чтобы быстро делать покупки в тысячах магазинов и покупать вещи с помощью учетной записи Google. Этот пользователь обнаружил, что его приложение для Android работает нормально в воскресенье, но некоторые пользователи уже видели сообщение «Что-то пошло не так», когда они пытались использовать приложение «Покупки».

Мобильное приложение Shopping – это последний продукт Google, в котором есть топор – Reader (все еще горько об этом), Hangouts и Plus – Список продолжается.

Мы связались с Google для получения дополнительной информации и будем обновлять ее, когда узнаем больше.