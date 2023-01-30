Google запустил своего чат-бота для Rival ChatGPT

Гонка за господство ИИ продолжается. Google Похоже, он набирает обороты из-за внезапного интереса к системам чат-ботов с поддержкой ИИ, в частности к ChatGPT от OpenAI. Согласно недавнему отчету от Газета «Нью-Йорк ТаймсGoogle планирует «в этом году продемонстрировать версию своей поисковой системы с функциями чат-бота» вместе с более чем 20 проектами на базе искусственного интеллекта, каждый из которых поможет расширить существующий портфель и противостоять растущей угрозе.

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ChatGPT находится на пути к LinkedIn, отправьте помощь pic.twitter.com/b2ghKuNgjg — StateOfLinkedIn 5 декабря 2022 г.

Последние обновления приходят только через месяц Высокопоставленное руководство Google объявило «красный код» Для борьбы с очень популярным чат-ботом AI от OpenAI. Добавляя к опасениям Google, Майкрософт Недавно объявлено Третий раунд партнерства с создателем Open-AI ChatGPT Предполагается, что компания планирует интегрировать ChatGPT в свою поисковую систему Bing. Но технологический гигант столкнется с жесткой конкуренцией.

Колесо разработки поисковой системы чат-ботов в Google начинает вращаться, поскольку организация недавно обратилась за помощью к соучредителям Ларри Пейджу и Сергею Брину. Газета «Нью-Йорк Таймс Он отмечает, что и Пейдж, и Брин были призваны «советовать» руководителям компании. И обсудите различные методы борьбы с растущей конкуренцией. В отчете говорится, что демонстрация чат-бота Google будет сосредоточена на «правильном представлении фактов, обеспечении безопасности и отсеивании дезинформации».

На основе чипсета, просмотренного раз, В настоящее время Google усердно работает над разработкой нескольких проектов искусственного интеллекта. Некоторые хорошо известные продукты, находящиеся в разработке, включают конструктор изображений, который «создает и редактирует изображения», приложение для тестирования прототипов продуктов и ТИК ТакРежим зеленого экрана, вдохновленный YouTube. Тем не менее, Google несколько осторожничает с выпуском нового ИИ. Техника И он разрабатывает способы ускорить процессы утверждения продуктов, включая проверки, чтобы гарантировать, что технология на основе ИИ является справедливой и этичной. Компания планирует продемонстрировать все это и многое другое на своей предстоящей конференции I/O в мае.

Этот шаг, кажется, показывает, что Google знает о росте ChatGPT и хочет как можно скорее опередить эту тенденцию. Генеральный директор Google Сундар Пичаи зашел так далеко, что заявил, что компания готовится продемонстрировать «совершенно новые возможности для пользователей, разработчиков и бизнеса», однако это не обошлось без затрат. Google недавно подвергся критике за резкое сокращение штата, в результате чего было уволено более 12 000 сотрудников.

«Я уверен в огромных возможностях, которые открываются впереди благодаря силе нашей миссии, ценности наших продуктов и услуг и нашим ранним инвестициям в ИИ», Генеральный директор Сундар Пичаи написал в записке для сотрудников. «Чтобы полностью захватить его, нам нужно будет сделать трудный выбор».

Этот трудный выбор, безусловно, оказался непопулярным среди рабочих, но будущее остается неопределенным. Поскольку Microsoft идет полным ходом, а AI и Google изо всех сил стараются идти в ногу со временем, онлайн-битва только разгорается.