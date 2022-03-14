Google заставляет YouTube Vanced закрыться по «юридическим причинам»

Популярное приложение Vanced YouTube было закрыто из-за юридических угроз со стороны Google. Создатели Vanced сообщили, что в ближайшие дни проект будет закрыт, а ссылки для скачивания будут удалены. Хотя приложение будет продолжать работать для всех, кто в настоящее время установил его на Android, без каких-либо будущих обновлений, оно, вероятно, скоро перестанет работать. Владельцы Vanced говорят, что им пришлось остановить проект по «юридическим причинам».

Google недавно отправил владельцам Vanced письмо о прекращении действий, заставив разработчиков прекратить распространение и разработку приложения. Об этом сообщил официальный представитель команды Vanced в сообщении Discord. край.

Производство Vanced прекращено. В ближайшие дни ссылки на скачивание будут удалены с сайта. Мы знаем, что это не то, что вы хотите услышать, но это то, что нам нужно сделать. Спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет. — Официальный представитель Vanced (YTVanced) 13 марта 2022 г.

Фансид Это популярное стороннее приложение YouTube для Android, особенно потому, что оно позволяет пользователям YouTube блокировать всю видеорекламу YouTube без подписки Premium. Vanced также включает в себя настоящую черную тему, настройки которой не показаны в официальном приложении YouTube для Android.

Vanced — последняя жертва действий Google против сторонних приложений, которые получают доступ к YouTube. YouTube принадлежит Google Заставьте двух известных музыкальных ботов Discord отключиться В прошлом году, прежде чем приступить к тестированию рекламы с поддержкой Интегрировать YouTube в Discord Всего несколько недель спустя. Популярные музыкальные боты Rythm и Groovy Discord также избегают рекламы на сервисе, позволяя пользователям Discord вместе слушать музыку.

«Vanced снят с производства», — говорится в сообщении A. телеграмма сообщение От владельцев Fanseed. «Мы знаем, что это не то, что вы хотите услышать, но это то, что нам нужно сделать». Мы обратились к Google за комментариями о прекращении поддержки Vanced и сообщим вам об этом соответствующим образом.

Остановить отсталый проект Производство Vanced прекращено. В ближайшие дни ссылки на скачивание будут удалены. Сервер Discord, чат Telegram и сабреддит пока останутся. Мы знаем, что это не то, что вы хотели бы услышать, но мы должны были это сделать. Мы хотим поблагодарить всех вас за поддержку на протяжении многих лет. Редактировать (1): Текущая версия будет продолжать работать.

Редактировать (2): это было сделано по юридическим причинам».

Обновление, 13 марта, 21:00 по восточноевропейскому времени.: статья дополнена комментарием команды Vanced к письму Google о прекращении и воздержании.