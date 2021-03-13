Google заявляет, что пожар в центре обработки данных в Страсбурге не имеет ничего общего с беспорядками в России – бизнес и экономика

Нью-Йорк, 12 марта. В заявлении Google, опубликованном в Business Insider в пятницу, говорится, что Google считает, что сбои в его бизнесе в России не были связаны с пожаром в центре обработки данных в Страсбурге.
Компания заявила: «После тщательного расследования у нас нет доказательств того, что основной причиной этой аварии был пожар в центре обработки данных OVHCloud или в инфраструктуре Google». «Мы считаем, что причиной этой аварии была неправильная конфигурация маршрутизаторов у местного стороннего поставщика услуг Интернета».
Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ТАСС сообщили, что проблемы с доступом к YouTube, Google и другим сайтам были вызваны пожаром в Страсбургском дата-центре, а не замедлением работы Роскомнадзора Twitter. добавив, что пожар в дата-центре «не связан с замедлением работы Twitter в России».
Роскомнадзор объявил в среду о «начальном замедлении работы Твиттера» в России из-за неспособности социальной платформы удалить запрещенный в России контент. Агентство пообещало и дальше нажимать на сайт, что приведет к его полной блокировке. Между тем пользователи сообщали о проблемах с доступом к YouTube, Google, Яндекс и другим сайтам. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что проблемы с доступом связаны с перебоями в работе интернет-провайдера «Ростелеком».