Google заявляет, что пожар в центре обработки данных в Страсбурге не имеет ничего общего с беспорядками в России – бизнес и экономика

Нью-Йорк, 12 марта. В заявлении Google, опубликованном в Business Insider в пятницу, говорится, что Google считает, что сбои в его бизнесе в России не были связаны с пожаром в центре обработки данных в Страсбурге.

Компания заявила: «После тщательного расследования у нас нет доказательств того, что основной причиной этой аварии был пожар в центре обработки данных OVHCloud или в инфраструктуре Google». «Мы считаем, что причиной этой аварии была неправильная конфигурация маршрутизаторов у местного стороннего поставщика услуг Интернета».