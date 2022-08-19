Google изменит свои поисковые алгоритмы для обработки кликбейтов | Google

По словам компании, Google корректирует результаты поиска, чтобы расставить приоритеты «контент, созданный людьми и для людей» и бороться с бедствием кликбейтов.

Дэнни Салливан сказал: Google, говорится в сообщении в блоге. «Многие из нас испытали разочарование, посетив веб-страницу, которая, казалось бы, содержит то, что мы ищем, но не соответствует нашим ожиданиям. Контент может не содержать нужной вам статистики или может показаться, что он не был создан кем-то или даже ими».

Так называемый «SEO-спам», контент, написанный специально для того, чтобы появляться в верхней части страниц результатов поисковых систем, долгое время был занозой в боку таких компаний, как Google. Чтобы решить эту проблему, на следующей неделе компания выпускает «полезное обновление контента».

Обновление охватывает ряд изменений в алгоритмах ранжирования компании, которые пытаются идентифицировать контент, «который, по-видимому, в первую очередь хорошо ранжируется в поисковых системах, а не помогает или информирует людей». Google говорит, что в тестах обновление внесло специальные улучшения в поиск, связанный с онлайн-образованием, искусством, развлечениями, покупками и технологиями.

В одном примере, говорит Салливан, поиск недавнего фильма иногда может привести к статьям, которые просто собирают комментарии с других сайтов; Теперь «вы увидите больше результатов с уникальной и оригинальной информацией, поэтому вы с большей вероятностью прочитаете то, чего раньше не видели».

Конечно, есть победители и проигравшие от таких изменений, и онлайн-издатели могут опасаться, что их контент-стратегии заставят их застрять в сети. В своем совете по «создателям контента» Google указывает, что некоторые из сигналов, которые он будет использовать для сокращения результатов поиска, заключаются в том, имеет ли веб-сайт основную цель или направленность, а также существует ли «существующая или предполагаемая аудитория», которая будет найти контент полезным, если они переходят непосредственно на страницу.

«Молоток» будет использоваться свободно. «Любой контент — не только бесполезный — на сайтах, которые, как было определено, содержат относительно большое количество в целом бесполезного контента, вряд ли будут хорошо работать в поиске, если предположить, что где-то в Интернете есть другой контент, который лучше подходит для отображения», — говорит . Google. «По этой причине удаление бесполезного контента может повысить рейтинг вашего другого контента».

В последние месяцы Google предпринял согласованные усилия по борьбе с мнением о том, что поисковые продукты компании со временем стали хуже. названия типа «Дело не только в вас, поиск Google действительно становится хуже«И»Поиск Google стал еще хуже. Это уловка, которую люди нашли, чтобы обойти этоОбвините растущее желание компании предоставлять структурированные результаты, платную рекламу и ссылки на другие сервисы Google вместо простых веб-ссылок, а также постоянную игру в кошки-мышки с SEO-спамом и предложите сосредоточиться на таких сайтах, как Reddit, чтобы найти полезные ответы на запросы.

Навнит Аланг, пишущая для Toronto Star, Она описала процесс как «своего рода порочный круг». Он писал: «Google бесконечно совершенствует поиск, пытаясь предсказать, чего хотят люди, но в ответ целые отрасли загрязняют результаты поиска, давая людям дешевую копию того, что они хотят».