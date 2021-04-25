Google может удалить “Окей, Google” для некоторых задач голосового помощника.

Разъяснение : Леон Нил ( Getty Images )

Если вы когда-нибудь захотите, чтобы ваш Google Ассистент двигался, не говоря «привет, Google», в ближайшем будущем у вас может быть желание.

в пятницу, Полиция Android Я заметил новое приложение под названием “Гуакамоле” после обновления приложения Google Android. Обновление представило новое меню Guacamole в меню настроек Google Assistant для некоторых пользователей, сообщает порт, хотя оно еще не работает. Однако, судя по скриншотам из списка, опубликованного Android Police, похоже, что Guacamole – это функция голосового ярлыка, которая позволяет пользователям пропустить произнесение “h ey Google “, чтобы помочь с быстрыми задачами.

Чтобы включить эту функцию, пользователям, вероятно, потребуется щелкнуть и прочитать набор условий. Мы говорим «скорее всего», потому что ссылка, включенная в список, еще не работает, поэтому мы не смогли это подтвердить. (Хотя мы все же попробовали).

В чем именно состоят эти быстрые задачи? Отчеты 9to5Google Эти быстрые задачи включают предупреждения, таймеры и звонки. Например, порт сообщил, что функция позволит вам сказать «выключить» или «отложить», чтобы выключить будильник. Также упоминалось, что пользователи смогут сказать «ответить на звонок» или «отклонить звонок».

Сейчас я не использую Google Assistant, но использую Amazon Echo Dot, который всегда проигрывает потрясающий плейлист BTS по утрам, чтобы разбудить меня. Я чудовище по утрам, и когда я стону: «Алекса, уууууу», мне всегда кажется, что эта штука обо мне заботится. Не думаю, что я бы почувствовал такое же сонное чувство, если бы просто сказал: «Стоп». Это только я, и это особенная ситуация.

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9to5Google отмечает, что в то время Google тестирует функцию Guacamole только с сотрудниками, поэтому она появилась на телефонах некоторых пользователей. Как и в случае с другими функциями, находящимися в разработке, нет гарантии, что эта функция станет популярной. Нам просто нужно подождать и посмотреть.