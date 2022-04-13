Google незаметно запускает приложение Switch to Android для iOS

Отчеты за прошлый год Торговля началась Что Google разрабатывает приложение Switch to Android для пользователей iOS, желающих переключиться с iPhone на смартфон под управлением ОС Android от Google. Теперь это приложение прибыло. В понедельник Google незаметно выпустил файл Переключитесь на приложение для Android В App Store на ряде мировых рынков, в том числе, как и ожидалось, в США, приложение обещает упростить управление переходом между мобильными платформами, помогая пользователям импортировать контакты, календарь, фотографии и видео на свой новый телефон Android.

Приложение также инструктирует пользователей, как отключить Apple iMessage для получения текстовых сообщений на своих новых устройствах и подключить их к iCloud для переноса своей библиотеки фотографий и видео на Android.

Google Перейти на сайт Android Он еще не был обновлен, чтобы указать, что новое приложение доступно, и компания официально не объявила о его запуске. Приложение также не отображается на странице разработчика Google в App Store или в результатах поиска App Store. Его можно найти только при переходе по прямой ссылке.

В настоящее время веб-сайт Switch to Android проводит пользователей через стандартный процесс перехода на Android, который включает в себя резервное копирование контактов, календаря, фотографий и видео через приложение Google Drive для iOS перед сменой устройства.

План компании по разработке отдельного приложения для перехода с iPhone на Android был впервые раскрыт в прошлом году, когда 9to5Google Изучите код официального инструмента восстановления данных Android и найдите ссылку на приложение Switch to Android, разработанное Google для iOS. Сайт только в прошлом месяце указал Похоже, что приложение получило возможность автоматически переносить фотографии и видео пользователей из iCloud в Google Фото, также на основе упоминаний в другом значке приложения для Android.

Были и другие намеки на то, что Google упрощает пользователям переключение медиаконтента на свою платформу и сервисы с помощью внутренних разработок. В последнее время Гугл Об обновлении приложения Google Фото Он предоставляет владельцам мобильных устройств возможность копировать фотографии из конкурирующих облачных хранилищ, включая iCloud, Facebook и другие. Раньше переводы должны были происходить из Facebook или iCloud, а не из самого приложения Google.

К сожалению, одна вещь, которую не помогает новое приложение Google Switch to Android iOS, — это перенос приложений пользователей. Вероятно, это связано с ограничениями доступа сторонних приложений на устройстве пользователя. Приложения не должны сканировать iPhone пользователя, чтобы извлечь список всех других приложений, установленных пользователем, т.е.

В своем описании в App Store новое приложение расширяет возможности обработки передачи пользовательского контента между устройствами без использования «сложных кабелей», что означает, что два телефона не должны быть связаны друг с другом для завершения процесса, функция.

Приложение Google появилось спустя много лет после приложения Apple, которое помогло перевести пользователей Android на iPhone. Еще в сентябре 2015 года Apple Запущен Это приложение для переноса на iOS Для пользователей Android, что было, в частности, его первым приложением Google Play (наряду с приложениями, полученными в результате приобретения Beats). Точно так же его приложение помогло перенести данные пользователей, включая фотопленку, сообщения, учетную запись Google, контакты и закладки.

Приложение общедоступно по URL-адресу здесь: https://apps.apple.com/us/app/id1581816143.

Google не предоставил комментарий до публикации, но позже обратился к нам, чтобы предупредить нас о том, что приложение в настоящее время недоступно для загрузки в iOS App Store — как мы уже отмечали в нашей исходной истории выше.

Обновлено 13 апреля 22, 15:50 по восточному времени с комментарием Google.