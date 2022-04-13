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Google незаметно запускает приложение Switch to Android для iOS

13 апреля, 2022
Artem Sokolov

Отчеты за прошлый год Торговля началась Что Google разрабатывает приложение Switch to Android для пользователей iOS, желающих переключиться с iPhone на смартфон под управлением ОС Android от Google. Теперь это приложение прибыло. В понедельник Google незаметно выпустил файл Переключитесь на приложение для Android В App Store на ряде мировых рынков, в том числе, как и ожидалось, в США, приложение обещает упростить управление переходом между мобильными платформами, помогая пользователям импортировать контакты, календарь, фотографии и видео на свой новый телефон Android.

Приложение также инструктирует пользователей, как отключить Apple iMessage для получения текстовых сообщений на своих новых устройствах и подключить их к iCloud для переноса своей библиотеки фотографий и видео на Android.

Кредиты изображений: Google

Google Перейти на сайт Android Он еще не был обновлен, чтобы указать, что новое приложение доступно, и компания официально не объявила о его запуске. Приложение также не отображается на странице разработчика Google в App Store или в результатах поиска App Store. Его можно найти только при переходе по прямой ссылке.

В настоящее время веб-сайт Switch to Android проводит пользователей через стандартный процесс перехода на Android, который включает в себя резервное копирование контактов, календаря, фотографий и видео через приложение Google Drive для iOS перед сменой устройства.

План компании по разработке отдельного приложения для перехода с iPhone на Android был впервые раскрыт в прошлом году, когда 9to5Google Изучите код официального инструмента восстановления данных Android и найдите ссылку на приложение Switch to Android, разработанное Google для iOS. Сайт только в прошлом месяце указал Похоже, что приложение получило возможность автоматически переносить фотографии и видео пользователей из iCloud в Google Фото, также на основе упоминаний в другом значке приложения для Android.

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Были и другие намеки на то, что Google упрощает пользователям переключение медиаконтента на свою платформу и сервисы с помощью внутренних разработок. В последнее время Гугл Об обновлении приложения Google Фото Он предоставляет владельцам мобильных устройств возможность копировать фотографии из конкурирующих облачных хранилищ, включая iCloud, Facebook и другие. Раньше переводы должны были происходить из Facebook или iCloud, а не из самого приложения Google.

К сожалению, одна вещь, которую не помогает новое приложение Google Switch to Android iOS, — это перенос приложений пользователей. Вероятно, это связано с ограничениями доступа сторонних приложений на устройстве пользователя. Приложения не должны сканировать iPhone пользователя, чтобы извлечь список всех других приложений, установленных пользователем, т.е.

В своем описании в App Store новое приложение расширяет возможности обработки передачи пользовательского контента между устройствами без использования «сложных кабелей», что означает, что два телефона не должны быть связаны друг с другом для завершения процесса, функция.

Приложение Google появилось спустя много лет после приложения Apple, которое помогло перевести пользователей Android на iPhone. Еще в сентябре 2015 года Apple Запущен Это приложение для переноса на iOS Для пользователей Android, что было, в частности, его первым приложением Google Play (наряду с приложениями, полученными в результате приобретения Beats). Точно так же его приложение помогло перенести данные пользователей, включая фотопленку, сообщения, учетную запись Google, контакты и закладки.

Приложение общедоступно по URL-адресу здесь: https://apps.apple.com/us/app/id1581816143.

Google не предоставил комментарий до публикации, но позже обратился к нам, чтобы предупредить нас о том, что приложение в настоящее время недоступно для загрузки в iOS App Store — как мы уже отмечали в нашей исходной истории выше.

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Обновлено 13 апреля 22, 15:50 по восточному времени с комментарием Google.

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