Google не закрывает Stadia

Вопреки тому, что вы, возможно, слышали за последние несколько дней, Google заявляет, что не закроет свой игровой сервис Stadia. Компания опубликовала заявление после того, как ранее на этой неделе распространился слух о том, что она закроет платформу в конце этого года. «Stadia не закрыта», — говорится в официальном Twitter-аккаунте Stadia. в твиттере . «Будьте уверены, мы всегда работаем над тем, чтобы добавить больше отличных игр на платформу и Stadia Pro».

Некоторые поклонники Stadia были убеждены, что Google, наконец, отключит сервис после того, как Коди Огден из Killed by Google стал знаменитым. И Отслеживая постоянно расширяющееся кладбище компании, он поделился постом из фан-группы в Facebook. Согласно сообщению, «старый коллега и друг» сообщил автору, что Google недавно провел встречу, чтобы обсудить будущее Stadia — или его отсутствие. Они заявили, что к концу лета компания закроет платформу и сделает это, используя ту же стратегию, что и они. .

В то время единственным комментарием Огдена было: представленный в этом посте, был . Однако этого было недостаточно, чтобы помешать слухам рассылать большую часть сообщества Stadia. , в свободном падении. К ее чести, Google отреагировал на эпизод .

Даже слух из нескольких источников, вызвавший волнения в сообществе Stadia, неудивителен. Служба пережила долгий час смерти с тех пор, как Google . Инцидент подчеркивает нездоровые социальные отношения людей с такими технологическими компаниями, как Google. Огден: «Сообщества, которые верят в свое дальнейшее существование, не так отзывчивы, как некоторые из вещей, которые были брошены мне публично и в личных сообщениях за последние пару дней». Он сказал после того, как пыль осела. «Если даже предположение о том, что часть технологии может исчезнуть, затрагивает вас так глубоко, что приводит к угрозам, возможно, вам нужно пересмотреть свое отношение к технологиям?»