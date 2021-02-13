Google обновляет свое приложение iOS на YouTube, первое обновление крупного приложения iOS с декабря.

Google представил исправление ошибки для приложения iOS на YouTube, первое обновление для крупного приложения Google iOS с декабря. 9to5Google Отчеты. несмотря на существование Предположение, что причина Поскольку для версий Gmail, Документов, Поиска и Фото для iOS нет обновлений, это попытка избежать применения новых ярлыков конфиденциальности Apple. Полностью отказано Так и было. Компания заявила в Сообщение в блоге от 12 января Когда будут доступны обновления, он будет добавлять ярлыки к своим приложениям:

По мере того, как приложения Google для iOS обновляются с добавлением новых функций или исправлений ошибок, вы увидите обновления в списках страниц наших приложений, которые включают новые сведения о конфиденциальности приложений. Эти метки представляют собой максимальные категории данных, которые могут быть собраны – то есть, если вы используете все доступные функции и услуги в приложении. Данные, которые вы предоставляете продуктам Google, предоставляют вам полезные услуги, и вы всегда можете управлять настройками конфиденциальности, посетив свою учетную запись Google или перейдя непосредственно к продуктам Google, которые вы используете на iOS.

Apple требует, чтобы компании применяли свои стикеры конфиденциальности, которые она запустила 14 декабря, прежде чем сможет обновить существующие приложения для iOS. Некоторые другие приложения Google, например Stadia, Authenticator, Translate и Classroom, уже получили обновления iOS.

Мы связались с Google, чтобы узнать, будут ли в ближайшее время обновлены версии Gmail, Поиска, Документов и Фото для iOS, и сообщим, если узнаем больше.