Google объявляет о новых функциях для устройств Android и Wear OS

У Google есть Представлены некоторые новые функции для Android-смартфонов и планшетов. Компания также представила новые функции для умных часов на базе Wear OS. Эти функции повышают удобство, производительность и безопасность мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и смарт-часы. Некоторые из этих функций просочились за последние несколько недель.

Эти функции будут выпущены для смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, а функции, связанные с Wear OS, будут доступны для Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5.

Совершенствовать навыки чтения с помощью практики чтения

Практика чтения улучшает словарный запас и навыки понимания. Эта новая функция, предназначенная для детей, есть в детских электронных книгах в Google Play Книгах. Когда вы видите значок «Практика» на книге, вы можете получать обратную связь в режиме реального времени, практиковать неправильно произносимые слова и улучшать свои навыки чтения. Эта функция доступна как на телефонах, так и на планшетах Android.

Google Finance, Google News и Google TV получают новые инструменты для телефонов и планшетов

Google также анонсировала три новых собственных виджета: Finance Watchlist, Google News и Google TV. Эти инструменты просочились несколько дней назад. Для умных часов Wear OS Google представила новую плитку и ярлык для Spotify, предоставляя вам мгновенный доступ к вашей любимой музыке и подкастам.

В Wear OS появились новые обновленные ярлыки для Google Keep и Spotify.

Пользователи Wear OS в Вашингтоне, округ Колумбия, и в районе залива Сан-Франциско теперь могут оплачивать свои поездки и использовать карты SmarTrip и Clipper через Google Wallet. Google Keep также получает новый ярлык Tile и циферблат. Ожидайте скоро увидеть эти новые функции в сериях Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5. Gboard также получает больше вариантов Emoji Kitchen с эмодзи на водную тематику.

Функции онлайн-безопасности через Google One

Участники Google One могут получать оповещения, если их учетная запись электронной почты была открыта для темной сети. Google предоставит шаги для защиты вашей электронной почты и связанной с ней информации. Эта функция сообщит вам, если ваша личная информация, такая как номер социального страхования, просочилась в темную сеть. Он доступен в США, и Google заявил, что вскоре эта функция будет запущена еще в 20 странах.