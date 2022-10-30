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Google объясняет, как использовать Pixel Watch, чтобы получить 24 часа автономной работы

30 октября, 2022
Artem Sokolov

Google официально заявляет, что вы можете получить 24 часа автономной работы от пиксельные часы Аккумулятор имеет емкость 294 мАч, и теперь есть официальная разбивка того, как он достиг этого числа.

При запуске точный отпечаток Google гласил, что «максимальное время автономной работы является приблизительным и основано на тестировании с предварительным оборудованием и программным обеспечением».

Сроки доставки указаны приблизительно. Использование определенных функций сокращает срок службы батареи. Срок службы батареи зависит от включенных функций, использования, окружающей среды и многих других факторов. Реальный срок службы батареи может быть меньше.

В статье «Зарядка Google Pixel Watch и увеличение времени автономной работы» содержится Теперь он обновлен Чтобы уточнить, что «24-часовой срок службы батареи зависит от следующего использования»:

  • 240 уведомлений
  • 280 проверок времени
  • 5-минутный телефонный звонок LTE.
  • 45 минут тренировок LTE и GPS под загруженную музыку с YouTube
  • 50 минут навигации (Google Maps) при подключении к телефону через Bluetooth
  • Часы с настройками по умолчанию, включая постоянно включенный дисплей, отключены.

Это число, полученное из-за того, что постоянно включенный дисплей отключен, примечательно, особенно с учетом того, что лента «Обновления» в приложении Pixel Watch запрашивает пользователей об AOD после настройки. Выполнение упражнения, Мы получили это легко Более 24 часов автономной работы с включенным AOD. Также возможно получить полный день использования с включенным, но не ожидайте этого после этого.

Apple всегда предоставляла Аналогичная информация Для ее часов (сосредоточьтесь на нас):

Срок службы батареи в течение всего дня зависит от следующего использования: 90 проверок времениИ 90 уведомленийИ 45 минут использования приложенияа также 60 минут упражнений С воспроизведением музыки с Apple Watch по Bluetooth, в течение 18 часов; Использование Apple Watch Series 8 (GPS) предполагает подключение к iPhone через Bluetooth в течение всего 18-часового теста; Включает общее использование Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular) 4 часа LTE Соединение и 14 часов Соединение с iPhone через Bluetooth более 18 часов.

Подробнее о Pixel Watch:

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