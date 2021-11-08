Google объясняет, почему сканер отпечатков пальцев Pixel 6 иногда тормозит

Все флагманские и топовые телефоны в настоящее время оснащены считывателем отпечатков пальцев. Google был единственным OEM-производителем, который продолжал использовать старый добрый емкостной сканер отпечатков пальцев на своих смартфонах. Но это наконец изменилось с Пиксель 6 Series, в которой есть сканер отпечатков пальцев. Однако за последние недели мы увидели несколько жалоб пользователей на то, что сканер отпечатков пальцев на Pixel 6/6 Pro работает немного медленнее и временами ненадежен. Теперь Google пролил свет на то, почему датчик иногда работает медленно.

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В ответ на твит от пользователя Pixel 6, жалующегося на ненадежную работу сканера отпечатков пальцев, Google показал, что сканер отпечатков пальцев Pixel 6 использует передовые алгоритмы безопасности, которые иногда могут вызывать задержки или требовать более прямого контакта с датчиком.

Приносим свои извинения за неудобства. Датчик отпечатков пальцев Pixel 6 использует улучшенные алгоритмы безопасности. В некоторых случаях проверка этих дополнительных средств защиты может занять больше времени или потребовать более прямого контакта с датчиком. Попробуйте выполнить действия по устранению неполадок: https://t.co/uTbifE5Uyo. Спасибо. ^ Леви Сделано Google (madebygoogle) 6 ноября 2021 г.

Google не подтвердил, будет ли выпущено исправление программного обеспечения для устранения некачественной производительности сканера отпечатков пальцев. Однако, как мы сообщали на прошлой неделе, есть простой способ сделать это. Ускорьте медленный сканер под экраном на Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Все, что вам нужно сделать, это зайти в Настройки> Дисплей И переключите настройку под названием «Увеличить чувствительность к силе нажатия». Несколько пользователей сообщили, что включение этого параметра определенно улучшило работу сканера отпечатков пальцев. Как Google объясняет в файле Страница поддержки Pixel 6, сканер может не работать должным образом при ярком солнечном свете, при использовании обычных защитных пленок или если на экране есть пятна.

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Ранее в этом месяце Google выпустил файл Инструмент калибровки датчика отпечатков пальцев Для серии Pixel 6. Инструмент позволяет владельцам Pixel 6 откалибровать сканер отпечатков пальцев после замены экрана.