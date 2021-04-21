Google отвечает на кошмар WebView в прошлом месяце на Android

Компонент Android WebView поднял Масштабная авария В прошлом месяце были закрыты десятки приложений, в том числе Gmail, Google Pay и несколько банковских приложений. Серьезность ошибки, которая длилась до восьми часов до выпуска постоянного исправления, побудила Google внести дополнительные изменения, чтобы избежать еще одной катастрофы.

В новой обстановке ОтчетВ Google объясняет причины сбоя и подробно описывает оптимизацию WebView, которую он планирует реализовать. Компания заметила, что любые приложения, которые полагаются на WebView для открытия веб-страниц, были нарушены из-за ошибки в работе программного обеспечения и технологии настройки. Чтобы решить эту проблему, Google пришлось выпустить новые версии Chrome и WebView через Google Play для автоматического и ручного обновления.

Ключом к улучшениям WebView является новый «безопасный режим», в котором приложение вернется в хорошее состояние в случае повторения той же истории. Google также планирует ускорить обновление Chrome и WebView в Play Store. Кроме того, вы обязуетесь проверять приложение и лучше общаться с пользователями во время несчастных случаев. В знак того, что компании и разработчики могут быть подавлены жалобами на сбой, который они не вызвали, Google заявляет, что будет работать со своими партнерами, чтобы прокомментировать влияние сбоя и статус решения.