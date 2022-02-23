Google отключает режим экономии трафика в Chrome на Android

Google объявил, что скоро удалит из Chrome для Android функцию, которая в течение многих лет помогала людям сократить использование мобильных данных. для каждого 9to5GoogleПростой режим Chrome исчезнет с выпуском версии Chrome M100 в конце марта. Простой режим изначально был известен в Google как «Экономия трафика». Впервые он был представлен на Android в 2014 году..

В те дни многие владельцы смартфонов использовали многоуровневые тарифные планы и рисковали взимать дополнительную плату, если превышали свои месячные нормы. А в некоторых регионах скорость мобильных устройств была ограничена, поэтому Простой режим помог страницам загружаться быстрее за счет их сжатия. В 2015 году Google Добавлена ​​возможность полностью блокировать фотографии Чтобы использовать меньше данных.

Но Google больше не видит особых причин для сохранения этой опции. Безлимитные тарифные планы снова стали нормой, и компания утверждает, что Chrome продолжает сокращать использование данных с настройками по умолчанию.

«В последние годы мы наблюдаем снижение стоимости мобильных данных во многих странах, и мы внесли несколько улучшений в Chrome, чтобы еще больше сократить использование данных и улучшить загрузку веб-страниц», — говорится в сообщении компании. Книги на странице справки этой недели. «Хотя простой режим отключен, мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы Chrome мог обеспечить быструю загрузку мобильных веб-страниц».

Chrome для Android выпустит M100 в стабильном канале 29 марта, поэтому облегченный режим будет доступен до тех пор.