Google отмечает свое 23-летие анимированными дудлами

браузер гугл Сегодняшние дудлы: В понедельник Google отмечает свое 23-летие. Чтобы отметить это событие, поисковая система разместила на своей домашней странице рисунок.

Анимированный рисунок представляет собой торт с надписью «23» над ним, а букву «L» в слове «Google» заменяет свеча на день рождения.

Хотя основание Google началось в 1997 году, оно было официально зарегистрировано как компания 27 сентября 1998 года. Сегодня Google является самой широко используемой поисковой системой во всем мире, основанной Сергеем Брином и Ларри Пейджем. Нынешний генеральный директор – Сундар Пичаи, сменивший Пейджа 24 октября 2015 года.

В 1997 году аспиранту Стэнфорда Сергею Брину было поручено показать Ларри Пейджу, который в Стэнфорде собирался поступить в аспирантуру, вокруг кампуса. К следующему году два основателя Google вместе создали поисковую систему в своих спальнях и разработали свой первый прототип.

Каждый день в Google выполняются миллиарды поисковых запросов на более чем 150 языках по всему миру, и, хотя с первых дней Google многое изменилось, от первого сервера, найденного в шкафу, построенном из игровых блоков, до его серверов, которые в настоящее время расположены в более чем 20 центрах обработки данных по всему миру, миссия которых – сделать мировую информацию доступной для всех остается неизменной », – говорится в заявлении Google.