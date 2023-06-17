Google отправляет электронное письмо об удалении старых фотографий из архива альбомов

Сегодня Google разослал электронное письмо «Обновление архива альбомов», в котором сообщает пользователям, что старый пользовательский интерфейс Галереи для Hangouts исчезнет в следующем месяце.

Google сообщает: «Некоторый контент, доступный только в архиве альбомов, будет удален с 19 июля», в том числе:

Редкие случаи, такие как маленькие миниатюры и комментарии к альбому или лайки

Некоторые данные Google Hangouts из архива альбомов

Фоновые изображения, загруженные в средство выбора тем Gmail до 2018 г.

визит к get.google.com/albuarchive Он показывает старый пользовательский интерфейс галереи, где самый популярный альбом называется «Фото из Hangouts». Google говорит, что это «Фото и видео, которыми поделились в Hangouts».

Он организован по разговорам, включая потоки SMS, причем самая последняя запись датируется 2016 годом, в моем случае. Некоторые из представленных здесь галерей содержат сотни изображений, которые также появляются в Google Chat для одного проверенного вами разговора.

Альбомный архив «больше не будет доступен» 19 июля 2023 года, и Google рекомендует пользователям загрузить копию данных до этой даты через Убирайся.

Не мешало бы последовать совету Google и получить копию этих изображений, но… Лучшее, что я могу сказать — Эти фотографии должны быть доступны в Google Chat и оставаться таковыми даже по прошествии следующего месяца. Во всяком случае, это хорошее путешествие в прошлое, когда я активно использовал Google для обмена сообщениями с потребителями.

Честно говоря, это очень запутанное письмо, хотя Соответствующий сопроводительный документ Он размещен на странице справки «Picasa и Веб-альбомы Picasa». Похоже, это пережиток этого старого продукта и Google+. Тем не менее, этот просмотр галереи, где вы можете увидеть все фотографии, которые вы отправили в любой чат, довольно удобен.