Google подробно описывает приложения, которые будут предлагать пространственное аудио на Pixel, Buds Pro

Пространственный звук не воспроизводится на телефонах Pixel и Pixel Buds Pro до январяно сегодня Google подробно объяснил, как это работает и какие приложения для Android будут поддерживаться.

Фильмы — это предполагаемый вариант использования пространственного звука на телефонах Pixel для обеспечения «эффекта погружения». Он она Он будет поддерживаться на Pixel 6, 6 Pro, 7 и 7 Pro, но неясно, нужно ли еще одно обновление (январское) или все уже на месте с QPR1 декабрьская коррекция. Однако указанное выше меню не появляется после обновления (по сравнению с в течение испытательного срока):

Откройте приложение «Настройки» на своем телефоне. Нажмите Звук и вибрация > Пространственный звук. Включите пространственный звук.

Google говорит: «Вы можете использовать Spatial Audio на своем телефоне Pixel с фильмами из Netflix, YouTube, Google TV и HBOMax, которые имеют звуковые дорожки 5.1 или выше. Вы должны носить наушники».

Между тем, владельцы Pixel Buds Pro могут включить «отслеживаемый пространственный звук». Для этого потребуется новая прошивка:

Откройте приложение «Настройки» на своем телефоне. Нажмите «Подключенные устройства» > Pixel Buds Pro > «Настройки» > «Отслеживание головы». Включите отслеживание головы.

Между тем, у Google есть следующие советы:

Используйте контент, определенный как Dolby audio, 5.1 или Dolby Atmos.

Держите телефон неподвижно или положите его на устойчивую поверхность или подставку.

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