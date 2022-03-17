Google покупает стартап Micro LED Raxium, хочет создавать дисплеи AR

Google подливает масла в огонь дополненной реальности, горящий внутри компании. информация Отчеты Google заключили сделку на покупку раксиумПятилетний стартап разрабатывает крошечные светодиоды для дисплеев, используемых в устройствах дополненной и смешанной реальности.

Raxium не выпустила коммерческий продукт, но ее бизнес вращается вокруг микросветодиодов, которые могут создавать маленькие экраны, необходимые для дополненной реальности. Сегодня почти все покупают свои OLED-экраны у Samsung, но ожидается, что микро-светодиоды станут следующей большой продукцией, и на этом рынке пока нет явного победителя. Apple инвестирует в технологии для иногда Он купил Micro LED в 2014 году, а Meta сотрудничает с компанией Plessey в области технологий Micro LED. Гигант Samsung также заботится о рынке, и это уже продано Микро светодиодные телевизоры.

Последняя волна разработки дополненной реальности Google включает в себя списки вакансий для «Операционная система дополненной реальностикоторый обещает охватить «миллиарды» людей иирис проект«Шлем дополненной реальности. Аппаратный отдел также купил компанию под названием»северЭто сделало очки дополненной реальности действительно естественными.Предположительно, эта гарнитура «Project Iris» будет выпущена в 2024 году.

VR и AR вносят большой вклад в Google Graveyard

Сравнение оборудования дополненной реальности Google с усилиями компании в области виртуальной реальности за последние несколько лет справедливо, особенно с учетом того, что виртуальную реальность возглавляет одна и та же команда с одним и тем же лидером, Клэем Баффором, который сейчас является вице-президентом Google Labs. Усилия Google VR с 2014 по 2021 год включали многочисленные приобретения, найм и Тонны слухов. Компания Google встретилась с поставщиками микросхем, чтобы убедиться, что необходимые вам функции появятся в будущих телефонах, и установить требования к оборудованию для OEM-производителей. построенная компания VR поддержка В Android с большой аппаратной поддержкой и тем, что вы можете назвать «VR OS», с VR UI для страниц настроек, VR Player, VR Play Store. Google принес VR поддержка на YouTube и сделать мир мирового уровня»наклон кистиПриложение для рисования в виртуальной реальности.

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Но результатом всей этой работы и миллионов лет слухов стала куча продуктов, которых сегодня больше не существует. Google Cardboard, мобильная гарнитура виртуальной реальности из картона, работала с 2014 по 2021 год. Google Daydreamпластиковая телефонная гарнитура виртуальной реальности с микроконтроллером, просуществовавшая с 2016 по 2019 год. Полностью автономный Гарнитура Daydream VR вышла в 2018 году и год спустя умерла вместе с остальными устройствами Daydream. Поддержка Android VR была прекращена в 2020 году, а Tilt Brush работала с 2016 по 2021 год. Daydream и Cardboard изначально были хорошо приняты, но планка Google для выживания продукта очень высока.

Есть также волна развития AR/VR, которая произошла до всех элементов Daydream/Cardboard. Проект Tango, который впервые привнес дополненную реальность в телефоны с помощью множества специализированных датчиков, работал с 2014 по 2017 год. В конечном итоге Tango перешла на Android ARCore, который выполняет аналогичные эффекты дополненной реальности, используя стандартное оборудование. Эта работа все еще продолжается. До всего этого был Гугл очки, которая никогда не была технологией дополненной 3D-реальности. Glass представлял собой 2D-интерфейс в стиле смартфона, проецируемый на прозрачную линзу перед вашим глазом. Компания Glass настаивает на том, что она все еще жива и здорова, и по-прежнему продается институциональным потребителям, но потребительское крыло существует примерно с 2012 года. До 2015 года.