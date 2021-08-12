Google предоставляет более подробную информацию о Nest Cam с прожектором

новый Nest Cam (аккумулятор) И дверной звонок (аккумулятор) Он выйдет 24 августа. в нескольких странахДо этого Google выпускал видеоролики, демонстрирующие процесс настройки. Мы также можем увидеть больше Nest Cam с переменным прожектором.

На более высоком уровне вы можете настроить свои новые камеры видеонаблюдения, отсканировав QR-код с помощью приложения Google Home. На камере (аккумуляторе) он находится на этикетке, закрывающей объектив, где Google рекомендует пользователям сохранить и прикрепить его к печатному руководству по быстрому запуску для будущих пар. Другой вариант – это символ, напечатанный рядом с магнитным зарядным разъемом / портом, который вы вставляете вручную.

Между тем, QR-код напечатан на обратной стороне дверного звонка Nest. У Google есть видеоинструкции для обоих без проводов Настройка и установка с Перезвон существующих проводов.

Сегодняшнее четвертое видео посвящено установке Nest Cam с прожектором. Тот факт, что он уже был опубликован, несколько интригует, поскольку еще нет даты выпуска этой модели. Учитывая, что для новой (проводной) камеры Nest пока нет ничего, модель за 279,99 долларов может быть запущена раньше, чем запись за 99,99 долларов.

Камера Nest Cam с прожектором предназначена для замены существующего фонарика с проводным подключением от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц. Устанавливайте в соответствии с местными строительными и монтажными нормами. Для новых установок может потребоваться дополнительное оборудование. Возможно, вам потребуется нанять квалифицированного специалиста, который поможет с установкой.

Фактическая часть камеры в форме чашки физически отделена от части прожектора. Они прикрепляются с помощью магнита, чтобы можно было регулировать угол, а кабель питания прикреплен к нижней части камеры. Входящие в комплект противоугонные винты могут закрепить этот шнур, а также фонарик на стене / крышке.

Точно так же после регулировки каждого прожектора вы можете затянуть ручку у основания каждого светильника.

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