Google представляет виджеты экрана блокировки iOS 16 для Gmail

С запуском iOS 16 для iPhone CегодняГугл в деталях Предстоящие виджеты экрана блокировки в шести основных приложениях должны появиться в ближайшие недели.

проще Gmail Виджет экрана блокировки показывает, сколько у вас Новых сообщений, либо в виде строки, либо в круге. Плотная информация разбивает ваш почтовый ящик по категориям, а также по чатам с другими доступными параметрами настройки.

а Карты Гугл Инструмент «Частые поездки» будет предоставлять «обновления трафика в режиме реального времени и расчетное время в пути до таких мест, как дом и работа», с учетом предпочтительного вида транспорта. Другие инструменты приложения могут выполнять поиск близлежащих ресторанов, магазинов, кафе или отелей.

Гугл Диск Он может помечать файлы, предложенные для открытия, например те, которыми с вами поделились, а вы также можете получить доступ одним щелчком мыши к помеченным файлам и папкам.

Далее поиск Гугл С доступом к голосовому поиску и Google Lens, а также к переводам, домашним заданиям и магазинам фильтров.

Хром Предоставляет аналогичные ярлыки для голосового поиска, инкогнито или новой вкладки и даже файла динозавр игра.

в конце концов, Новости Google Он предоставляет «заголовки в реальном времени с первого взгляда», при этом сообщение отображается вверху.

Google говорит, что эти инструменты блокировки экрана будут доступны «в ближайшие недели».

А пока подготовьтесь, установив свои любимые приложения Google на свой iPhone. Как только наши инструменты станут доступны, просто нажмите и удерживайте экран блокировки, чтобы начать настройку.

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