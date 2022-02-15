Google представляет Chrome OS для ПК и Mac

Компания Google объявила о раннем доступе к новой версии Chrome OS под названием Chrome OS Flex. Новая версия Chrome OS предназначена для предприятий и школ и предназначена для работы на старых ПК и компьютерах Mac. Согласно блогу Google, операционная система может быть установлена ​​«за считанные минуты».

Google сказал мне, что Chrome OS Flex будет выглядеть и работать так же, как Chrome OS на Chromebook — она построена на той же кодовой базе и следует тому же «ритму выпуска». Было указано, что некоторые функции могут зависеть от используемого компьютерного оборудования. Фактически, он сказал это для каждой конкретной функции, о которой я спрашивал, всегда включая Google Assistant и синхронизацию телефона Android. Итак, если вы собираетесь попробовать это, вперед.

Это будет не первый раз, когда Chrome OS появляется на устройствах, которые не поставляются с ней. гугл браузер Недавно купил Neverware, которая ранее продавала приложение под названием CloudReady, которое позволяет пользователям конвертировать старые ПК в Chrome OS. кто — который Спекуляция началась О том, где мы можем увидеть Chrome OS и ее будущее в пространстве ПК.

После этого приобретения Google отметила: «Мы много работали, чтобы интегрировать преимущества CloudReady в новую версию Chrome OS». Похоже, это первый шаг для Google.

Если вы хотите попробовать Chrome OS Flex самостоятельно, вы можете узнать больше о Веб-сайт Chrome Enterprise. Обратите внимание, что операционная система все еще находится в режиме раннего доступа, поэтому вы можете столкнуться с ошибками — вы можете запустить ее прямо с USB-накопителя, если предпочитаете перемещаться перед установкой на свое устройство.