Google прекращает обновления, чтобы убить сторонние умные дисплеи Assistant

В очень тихом откровении Google заявила, что прекратила обновление Lenovo, JBL и LG Smart Displays. Об этом форм-факторе уже давно ничего не известно, но это все еще удивительно.

Статья поддержки Google о том, какСовершайте вызовы Duo через динамики и смарт-дисплейНедавно добавлено это «важное» уведомление:

Важно! Google больше не предоставляет обновления программного обеспечения для смарт-дисплеев сторонних производителей: Lenovo Smart Display (7″, 8″ и 10″), JBL Link View и LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display. Это может повлиять на качество видеозвонков и совещаний.

Google впервые анонсировала свои дисплеи Smart Assistant в январе 2018 года на выставке CES. LG ThinQ WK9, Lenovo Smart Display 8/10 и JBL Link View поступили в продажу позже в том же году. Последним смарт-дисплеем стороннего производителя была 7-дюймовая модель от Lenovo, выпущенная в конце 2019 года.

В феврале 2019 года Google объявила о прекращении основной разработки базовой ОС. В то время Android Things предназначался только для OEM-производителей, разрабатывающих интеллектуальные дисплеи и динамики. До этого она позиционировалась как масштабная платформа Интернета вещей.

У Smart Displays было много новых функций на раннем этапе, когда Google конкурировал с Amazon, но в последнее время они увидели очень мало новых функций. В феврале 2022 года Google отключил веб-браузер на смарт-дисплеях, отличных от Nest Hub, сославшись на отсутствие поддержки SafeSearch. Все последние разработки предназначены для собственного Nest Hub. Эти устройства работают под управлением другой операционной системы (Cast, а теперь и Fuchsia), которую Google контролирует напрямую.

Например, прошлогодний Nest Hub Max, например, получил функцию Look and Talk с питанием от камеры и быстрые фразы для пропуска «Привет, Google». Даже это, кажется, омрачено Pixel Tablet, который, как мы обсуждали ранее, является будущим форм-фактора умного дисплея.

Между тем, сегодняшнее объявление ничего не говорит о Lenovo Smart Clock, которые похожи на умный дисплей, но с другой системой во всех смыслах и целях.

Мы подробно говорили о том, как Google отставал от Assistant в его нынешнем виде по мере того, как ИИ обретал форму. В какой-то момент казалось, что он готов стать связующим звеном между всеми его платформами. Теперь Google сделал большой шаг назад и в основном сосредоточился на работе с телефонами и планшетами Android. Умные экраны — очевидная жертва этого.

Мы будем общаться с Google о том, что владельцы смарт-дисплеев сторонних производителей могут ожидать от своих устройств в будущем.

Он по-прежнему должен работать, но опыт может ухудшиться (как в случае с видеозвонками), а не улучшиться.