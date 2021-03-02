Google работает над повышением производительности дополненной реальности на телефонах Android с двумя камерами

Google обновляет SDK дополненной реальности, чтобы телефоны с двумя камерами могли лучше захватывать глубокую информацию. Как отмечалось ранее Полиция Android, Последнее обновление приложения Google Play Services for AR, с помощью которого Google распространяет функции ARCore, теперь в журнале изменений называется «глубиной стереозвука с двумя камерами на поддерживаемых устройствах».

На данный момент, похоже, поддержка будет ограничена Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые были выпущены в 2019 году. Список Что касается устройств, совместимых с ARCore, на сайте разработчиков Google говорится, что в ближайшие недели будет реализована поддержка двух камер.

Примечательно, что это означает, что Pixel 5 и 4a 5G, оба телефона Pixel 2020 года с двумя камерами, в настоящее время не получат преимуществ. Это может быть связано с тем, что их вторичные камеры представляют собой камеры сверхвысокого разрешения, а не телеобъективы Pixel 4 и 4 XL, что может повлиять на то, как они создают более подробные карты глубины.

В любом случае, это еще один результат колебаний Google в отношении объективов для камер Pixel. Компания давно настаивала на том, что ей нужна только одна камера из-за вычислительных функций, таких как Ультратонкий зум на Pixel 3, Потом Непонятно добавлен телеобъектив на Pixel 4 Во всяком случае, потом поскользнулся и Замени его быстро На Pixel 5.