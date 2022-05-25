Google считает, что российские хакеры несут ответственность за новый сайт утечки Brexit

Сотрудник Google по кибербезопасности и бывший глава внешней разведки Великобритании заявил, что на новом веб-сайте были опубликованы просочившиеся электронные письма от нескольких известных сторонников Brexit, связанных с российскими хакерами.

На сайте под названием «Very English Coop d’Etat» говорится, что он опубликовал частную электронную переписку бывшего шефа британской разведки Ричарда Дирлава, ведущей активистки кампании по Brexit Гизелы Стюарт, историка, выступающего за Brexit, Роберта Томбса и других сторонников развода. , который был завершен в январе 2020 года.

Сайт утверждает, что они являются частью группы сторонников Brexit, которые тайно инициировали принятие решений в Великобритании.

Агентство Reuters не смогло сразу проверить подлинность электронных писем, но две жертвы утечки подтвердили в среду, что они стали мишенью хакеров, и обвинили в этом российское правительство.

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«Мне хорошо известно о российской операции против учетной записи Proton, которая содержала электронные письма входящие и исходящие», — сказал Дирлав, имея в виду почтовый сервис ProtonMail, ориентированный на конфиденциальность.

Дирлав, который с 1999 по 2004 год руководил британским агентством внешней разведки, известным как МИ-6, заявил Рейтер, что к просочившимся материалам следует относиться с осторожностью, учитывая «контекст нынешнего кризиса в отношениях с Россией».

Томпс сказал в электронном письме, что он и его коллеги «осведомлены об этой российской дезинформации, основанной на незаконном взломе». Он отказался от комментариев. Стюарт, возглавлявший предвыборную кампанию по Brexit в 2016 году, не ответил на электронные письма.

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Шейн Хантли, директор группы анализа угроз Google, сообщил агентству Reuters, что English Coop связана с информацией Alphabet Inc., принадлежащей российской хакерской группе Cold River.

«Мы можем видеть это по техническим индикаторам», — сказал Хантли.

Хантли сказал, что весь процесс — от попыток взлома Cold River до обнародования утечек — имел «четкие технические связи» между собой.

Российские посольства в Лондоне и Вашингтоне не ответили на электронные письма с комментариями.

Министерство иностранных дел Великобритании, которое занимается запросами СМИ о МИ-6, отказалось от комментариев. И сторонники Brexit, которых подозревали в размещении электронных писем на сайте, также не ответили на электронные письма.