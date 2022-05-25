Google считает, что российские хакеры несут ответственность за новый сайт утечки Brexit

Агентство Reuters не смогло сразу проверить подлинность электронных писем, но две жертвы утечки подтвердили в среду, что они стали мишенью хакеров, и обвинили в этом российское правительство.
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Россия запретила 963 американцам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис; Обвиняет Соединенные Штаты в навязывании «неоколониального мирового порядка».
Томпс сказал в электронном письме, что он и его коллеги «осведомлены об этой российской дезинформации, основанной на незаконном взломе». Он отказался от комментариев. Стюарт, возглавлявший предвыборную кампанию по Brexit в 2016 году, не ответил на электронные письма.
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«Мы можем видеть это по техническим индикаторам», — сказал Хантли.
Хантли сказал, что весь процесс — от попыток взлома Cold River до обнародования утечек — имел «четкие технические связи» между собой.
Российские посольства в Лондоне и Вашингтоне не ответили на электронные письма с комментариями.
Министерство иностранных дел Великобритании, которое занимается запросами СМИ о МИ-6, отказалось от комментариев. И сторонники Brexit, которых подозревали в размещении электронных писем на сайте, также не ответили на электронные письма.
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