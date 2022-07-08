Google тестирует идеальный аккумулятор для хранения вкладок

Google тестирует способ увеличить время автономной работы Chromebook, изменив способ его работы с веб-браузером Chrome. Похоже, это будет потенциально привлекательное обновление для пользователей, которые оставляют открытыми множество вкладок на своих Chromebook.

В настоящее время Google Chrome сокращает время процессора и снижает нагрузку на процессор для любой вкладки, которую вы не трогали или не просматривали в течение пяти минут. Google называет этоинтенсивное регулирование таймера javascript,И это должно помочь продлить срок службы батареи системы.Эта функция также пробуждает страницу каждые 60 секунд, чтобы проверить, активно ли вы снова используете вкладку.

Google, похоже, заинтересован в дальнейшем продвижении этой идеи, по крайней мере, для пользователей Chromebook. О Chromebook На этой неделе я заметил новый флаг в Chrome OS 105, который в настоящее время тестируется на канале разработчиков, который изменяет этот пятиминутный период на 10 секунд.

«Ожидается, что это продлит срок службы батареи», Страница функций Chrome читает. «Эксперимент на каналах Canary и Dev не выявил провалов в наших эвристических показателях, и есть значительные улучшения (около 10 процентов) времени процессора, когда все вкладки скрыты и молчат».

Как он отметил в отношении Chromebook, ожидаемые преимущества будут расти по мере открытия большего количества вкладок в браузере. В этом сценарии код JavaScript должен потреблять на 10% меньше энергии, но это лишь одна из многих вещей, которые могут в любой момент разрядить батарею Chromebook.

Эта функция все еще находится в стадии разработки; Если он дойдет до широкой публики, то не ожидается до Chrome OS 105. В настоящее время работает большинство Chromebook. ОС Chrome 103.