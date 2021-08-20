Google убивает Android Auto для телефонов (даже если вы знали, что это такое)

Android Auto для экранов телефонов имеет пользовательский интерфейс, аналогичный Android Auto, но работает прямо на экране телефона. браузер гугл

Интерфейс карты. браузер гугл

Домашний экран Android Auto для телефонов находится посередине. Это вроде как список уведомлений.

Входящее сообщение. браузер гугл

Google убивает Android Auto. Нет нет кто – который Android Auto.

Google закрывает “Android Auto для экранов телефонов”, который был ответвлением Android Auto для людей, у которых нет совместимых автомобилей с сервисом. 9to5Google Разработчики XDA подтвердили отмену в Google, а разработчики XDA заметили в приложении сообщение об остановке, которое подталкивает пользователей к новому решению Google для автомобильных вычислений для экранов телефонов: «Режим вождения Google Assistant». Как обычно, у нас есть несколько проектов Google с похожими названиями, которые нужно отслеживать, так что не запутайтесь!

Google убивает продукт Посмотреть больше историй



Когда люди слышат «Android Auto», думают о том, Ожидаемый автомобильный интерфейс (конкурент Apple CarPlay), который загружает пользовательский интерфейс Google на информационно-развлекательный экран автомобиля. Вам просто нужен телефон Android и совместимый автомобиль; Подключите их вместе, и интерфейс запустится. (Мне нравится думать об этой системе как о настольном компьютере. Телефон – это компьютерная башня, выполняющая программное обеспечение и вычисления, а автомобиль – это монитор.) Android Auto никуда не денется.

Android Auto для экранов телефонов“ Это было решение для людей, у которых нет совместимых автомобилей. Вместо того, чтобы отправлять пользовательский интерфейс Android Auto в свой автомобиль, вы можете просто отобразить измененную версию пользовательского интерфейса на своем телефоне. Я не уверен, что это был отличный опыт. Основным преимуществом Android Auto (для автомобилей) является то, что он использует больший экран в вашем автомобиле. Уберите это, и вы просто загрузите на свой телефон более крупный, более ограниченный пользовательский интерфейс, который все еще должен быть ненадежно прикреплен к приборной панели с помощью зажима для телефона. Было проще просто запускать нужные приложения напрямую или взаимодействовать с телефоном с помощью голоса. Не было стимула использовать Android Auto для экранов телефонов.

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Технически существует (или было) четыре решения Google для автомобильных вычислений:

Android Auto Предсказуемый автомобильный интерфейс и конкурент CarPlay. Вы подключаете телефон к автомобилю, чтобы пользовательский интерфейс телефона отображался на экране автомобиля. Опять же, не выключайся.

Предсказуемый автомобильный интерфейс и конкурент CarPlay. Вы подключаете телефон к автомобилю, чтобы пользовательский интерфейс телефона отображался на экране автомобиля. Опять же, не выключайся. Android Auto для телефонов , который имеет аналогичный интерфейс, но отображается только на телефоне для людей, у которых нет совместимых автомобилей. Этот умирает.

, который имеет аналогичный интерфейс, но отображается только на телефоне для людей, у которых нет совместимых автомобилей. Этот умирает. Android Auto Операционная система Android для информационно-развлекательной системы. Производители работают с Google, чтобы загрузить Android прямо на оборудование автомобиля. Первым подобным автомобилем, который был представлен на вооружении, был Polestar 2, который Мы рассмотрели здесь.

Операционная система Android для информационно-развлекательной системы. Производители работают с Google, чтобы загрузить Android прямо на оборудование автомобиля. Первым подобным автомобилем, который был представлен на вооружении, был Polestar 2, который Мы рассмотрели здесь. Режим вождения Google Ассистента, который, как и Авто для телефонов, представляет собой еще один пользовательский интерфейс вождения на основе телефона для людей, у которых нет специально оборудованных автомобилей.

Это экран настроек Android Auto для телефонов, который предлагает пользователям вместо этого использовать режим вождения Google Assistant.

Включите режим вождения Google Assistant. Рон Амадео

Слева: пользовательский интерфейс панели приложений. Справа: новая панель навигации в Google Maps. Рон Амадео

Вы можете звонить или отправлять сообщения контактам с помощью голоса. Также есть пользовательский интерфейс «подсказок». Рон Амадео

Когда Android Auto отключен для экранов телефонов, Google подталкивает пользователей к четвертому варианту – режиму вождения Google Assistant. Это был вспомогательный режим вождения Рекламировать в Google I / O 2019 был запущен в Октябрь 2020 (Да, прошло больше года после того, как об этом было объявлено.) Функциональной разницы между режимом помощи при вождении и Android Auto для экранов телефонов не так много. По сути, это одна и та же концепция, но, вероятно, две разные команды в гугле.

Как и в случае с Android Auto для телефонов, режим вождения в основном представляет собой интерфейс с «большими кнопками». В нижней части экрана вы получите большую панель с быстрым доступом к микрофону, картам и ящику приложений автомобиля. Нажмите на панель приложений, и вы увидите только мультимедийные приложения, а также кнопки «Вызовы» и «Сообщения», которые показывают только больший, чем обычно, список контактов, а также предлагаемый интерфейс для мультимедиа. Самая полезная функция режима «Вождение», если вы его включите, – это то, что он будет читать вам уведомления во время вождения.

Режим вождения очень сложно включить или обнаружить. Это не приложение, поэтому вы не можете его скачать. Это часть Google Assistant, поэтому она должна отображаться только на вашем телефоне. Чтобы включить его, вам нужно зайти в настройки Google Maps, затем нажать «Настройки навигации», затем «Настройки Google Assistant». Оттуда произойдет одно из двух: ваш телефон либо запустит огромный список полных настроек Google Assistant, что означает, что вы еще не можете получить доступ к режиму вождения (некоторые из моих телефонов по-прежнему не могут), либо экран режима вождения. откроется Где вы можете включить функцию. Имейте в виду вас резидент Режим вождения не запускается. Режим «Вождение» запустится автоматически, если вы находитесь в Картах Google и начнете навигацию. Телефон также должен быть в портретной ориентации.

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Я полагаю, что широкая публика в конечном итоге начнет видеть всплывающие окна, чтобы включить режим вспомогательного вождения, вместо того, чтобы заранее просматривать настройки. Это означает, что если пользователи нажимают кнопку ОК, функция запускается автоматически каждый раз, когда они используют Карты Google. Это, по крайней мере, решит проблему с экраном телефона Android Auto, из-за которой люди всегда забывают его открыть.