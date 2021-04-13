Google убивает “Google Play Фильмы и ТВ” на Smart TV

Похоже, что Google Play Movies & TV, магазин видеоконтента Google, уходит. В конце прошлого года это была Android-версия приложения “Play Фильмы”. Изменить свой товарный знак Как «Google TV», а теперь и Google Объявить (Через 9to5GoogleНа многих платформах Smart TV доступ к видеоконтенту, приобретенному у Google, можно получить из приложения YouTube. Переход начнется 15 июня, когда Google сообщит, что «Google Play Movies & TV больше не будет доступен на смарт-телевизорах Roku, Samsung, LG и Vizio».

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Как и любой переход в Google (Мы эксперты В данном случае) этот шаг имеет несколько предостережений. Google отмечает, что все ваши старые покупки будут доступны на YouTube, но новые покупки, сделанные на YouTube, не поддерживают семейный доступ к аккаунтам членов семьи. Список просмотра Google Play TV также не выполняет этот шаг. Кроме того, на форуме есть несколько жалоб, в которых на самом деле говорится, что в приложении YouTube на определенных платформах отсутствует объемный звук или поддержка HDR, которые предоставляет Play Movies.

Google Play Movies & TV был запущен в 2012 году (ранее известный как «Google Movies») как способ покупки и аренды профессионального видеоконтента в голливудском стиле через экосистему Google. Он был запущен как часть единой экосистемы Google Play вместе с Google Play App Store, Google Play Books, Play Music и Play Magazines. Журналы Google Play наконец превратились в Google Play Newsstand и Закрыть В 2018 году в пользу Google News возобновлено. Google Play Музыка Он скончался в 2020 году, И пользователей подтолкнули к YouTube Music. На данный момент в Google Play есть два бренда.

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Для фильмов Play & TV это приложение уже было заменено на телефонах Android и теперь называется “Google TV”. Google запустил это приложение вместе с другим продуктом “Google TV”, который Операционная система Google TVЭто лучшая альтернатива Android TV, которая впервые поставляется на новейшем устройстве Chromecast. Оба устройства Google TV, помимо магазинов контента Google, собирают контент из других сервисов, таких как Netflix, Hulu и Disney +.

Непоследовательные усилия Google по ребрендингу, которые были наполовину уволены, делают просмотр фильма Google сложной задачей. У компании есть целаяГде можно посмотретьНа странице поддержки представлены бренды на платформах. На Android приобретенный контент доступен в приложении YouTube и Google TV, а на iOS вы можете выбрать YouTube и Google Play Фильмы и ТВ, поскольку приложение не было переименовано в в Интернете контент отображается на YouTube и в Google Play Фильмах и ТВ. На смарт-телевизорах, упомянутых в сегодняшнем объявлении, вы ищите приложение YouTube, а на Android TV, которое все еще существует, вы хотите играть в фильмы и ТВ. Похоже, что также можно воспроизводить купленный контент на Приложение YouTube TV (Ежемесячная замена кабельного телевидения Google) Но в статье поддержки об этом не упоминалось.

Ситуация может быть более сложной в зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Согласно страницам поддержки Google, Google Play Movies & TV Поддерживает Он покупал фильмы в 117 провинциях и телешоу в девяти странах, в то время как только YouTube Поддерживает Фильмы в 44 странах и сериалы в восьми. Это не сулит ничего хорошего для плавного перехода, но у Google есть два месяца, чтобы выяснить это.