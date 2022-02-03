Google убрала улучшенную функцию Android «Краткий обзор»

Изображение : Google

В Glance на Android представляет контекстную информацию на домашнем экране телефона и экране блокировки, поэтому пользователи могут быстро просматривать важные сведения, не просматривая приложения. В своем нынешнем состоянии, в Glance содержит базовую информацию, такую ​​как текущие погодные условия и оповещения календаря, но похоже, что у Google в какой-то момент были гораздо более амбициозные цели для этой функции.

Google, по-видимому, работал над расширением в Взгляните, чтобы интегрировать больше приложений и сервисов, а также настроить функцию в зависимости от вашего местоположения и времени суток. Это откровение исходит от Управление Android, со ссылкой на неназванные «доверенные источники», которые предоставили скриншоты, показывающие усовершенствованный виджет At A Glance (кодовое название Smartspace) для дома и экрана блокировки. Эта функция представила пользователям всплывающую подсказку, при нажатии на которую открывался полный интерфейс, который динамически менялся в зависимости от того, что вы делали, и времени суток.

Изображение : Управление Android

Например, нажатие значка «Спокойной ночи» на экране блокировки вызвало бы информационные карточки с элементами управления умным домом, будильниками, звуками сна и медитации. Если бы вы были в магазине, то в На значке Glance может быть написано «At Whole Foods» и отображаться список покупок, штрих-код карты лояльности и Google Pay. Другой скриншот показывает, как эта функция будет меняться на вокзале, чтобы показать следующие прибывающие поезда, продолжительность и остановки до пункта назначения. Он также может подтягивать цифровые билеты, которые вы могли приобрести в приложении для общественного транспорта.

После подключения наушников, В Glance покажет вкладку «Медиапредложения» с рекомендуемыми песнями, видео на YouTube, подкастами, и люди, которым вы могли бы позвонить в WhatsApp, Messenger или приложении «Телефон». Эти информационные карточки отображаются не только на главном экране, но и на экране блокировки и всегда на дисплее, когда ваш телефон находится в спящем режиме.

Если бы Google продлил эти планы или решил возродить их, в ближайшее время Glance сделает скачок к своей цели, чтобы пользователи не копались в приложениях или настройках, чтобы найти нужную им информацию в то время, когда она им нужна. Согласно Android Authority, эта функция не должна была быть эксклюзивной для Pixel; Google планировал поделиться им с другими производителями телефонов Android.

Изображение : Управление Android

Это улучшило Над функцией Glance, по-видимому, работали во время цикла разработки Android 11, но так и не прошли стадию прототипирования. Мы не знаем, почему Google отказался от этих планов, но для реализации этого необходимо было решить некоторые очевидные технические препятствия. Наличие такой подробной информации на экране блокировки или постоянно включенном дисплее может поставить под угрозу чью-то конфиденциальность и безопасность, если их телефон окажется в чужих руках. Можно было бы добавить дополнительный уровень биометрической аутентификации (сканирование отпечатков пальцев или распознавание лиц), но соматическая предпосылка функции «с первого взгляда».

Затем возникает вопрос получения нужной информации из соответствующих источников. Google потребовались бы сторонние приложения, чтобы они хорошо работали и отображали нужную информацию в нужное время для пользователей. Легко понять, как эта интеграция могла запутаться и вызвать негативную реакцию общественности.

Сообщается, что Google отказался от этого проекта, решив вместо этого включить определенные функции в другие услуги и продукты. Тем не менее, мы можем увидеть, как некоторые функции появятся в какой-то момент. 9to5Google недавно обнаружены дополнительные At a Инструменты взгляда (а в магазине, перед сном и т. д.) в обновлении приложения Android System Intelligence. Некоторые из них — время сна, фитнес и таймер — были добавлены ранее в этом году, в то время как другие ожидаются в ближайшее время. Одним из них является «а ta store», которая была ненадолго показано в тизере; Он похож на тот, что был в заброшенном проекте, хотя нет никакой гарантии, что он появится, а если и появится, то, скорее всего, будет ограничен домашним экраном.

В Взгляд играет ключевую роль в языке дизайна Google Material You, который был разработан для индивидуальных пользователей и адаптации к их потребностям и предпочтениям. Я использовал эту функцию на Pixel 6 в течение последних нескольких месяцев и не нашел ее более полезной, чем стандартный виджет. Возможности настройки ограничены, и отключение этой функции не удаляет дату, застрявшую в верхнем левом углу экрана. Мы ожидаем в Grace будет развиваться в ближайшие годы и месяцы, но он может никогда не стать тем, что когда-то представлял себе Google.