Google удаляет приложения для Android, которые собирают данные миллионов пользователей

Google удалил десятки приложений, используемых миллионами пользователей, после того, как они узнали, что тайно собирали данные. Журнал «Уолл Стрит Сообщается. Исследователи обнаружили погодные приложения, приложения для радаров, QR-сканеры, молитвенные приложения и другие приложения, которые содержат код, который может собирать точное местоположение пользователя, электронную почту, номера телефонов и многое другое. Он был изготовлен компанией Measurement Systems, которая, как утверждается, связана с оборонным подрядчиком в Вирджинии, который занимается электронной разведкой и многим другим для агентств национальной безопасности США. Она отвергла эти обвинения.

Символ был Обнаружить исследователи Серж Иглман из Калифорнийского университета в Беркли и Джоэл Рирдон из Университета Калгари, которые сообщили о своих выводах федеральным регулирующим органам и Google. Иглман сказал Журнал «Уолл Стрит.

Сообщается, что Measurement Systems платила разработчикам за добавление в приложения комплектов для разработки программного обеспечения (SDK). Разработчики будут не только получать оплату, но и получать подробную информацию о своей пользовательской базе. SDK присутствовал в приложениях, загруженных не менее чем на 60 миллионов мобильных устройств. Один разработчик приложения сказал, что ему сказали, что код собирает данные от имени интернет-провайдеров, а также финансовых и энергетических компаний. Measurement Systems также заявила, что ей нужны данные в основном с Ближнего Востока, Центральной и Восточной Европы и Азии.

«База данных, которая идентифицирует фактическую электронную почту и номер телефона человека в соответствии с его точной историей местоположений GPS, особенно пугает, поскольку ее можно легко использовать для запуска службы для поиска истории местоположений человека, когда известен его номер телефона или адрес электронной почты, что могут быть использованы против журналистов, диссидентов или политических соперников». Блог об исследованиях AppCensus.

Хотя Google удалил эти приложения из Play Store, исследователи отмечают, что они все еще находятся на миллионах устройств. В то же время они обнаружили, что SDK прекратил сбор пользовательских данных после раскрытия своих выводов.

Домен Measurement Systems зарегистрирован компанией Volstrom Holdings Inc. , которая работает с федеральным правительством через дочернюю компанию Packet Forensics LLC. Компания Measurement Systems S de RL также «указала в качестве должностных лиц две дееспособные компании, обе из которых имеют общий адрес в Стерлинге, штат Вирджиния, с лицами, связанными с Volstrom». Журнал «Уолл Стрит Он указал.

В заявлении Measurement Systems говорится, что Журнал «Уолл Стрит по электронной почте, что «утверждения, которые вы делаете в отношении деятельности компании, являются ложными. Кроме того, нам не известно о каких-либо сообщениях между нашей компанией и американскими оборонными подрядчиками, а также нам неизвестно о… компании под названием Vstrom. Нам также неясно, что именно Packet Forensics или как это относится к нашей компании».