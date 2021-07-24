Google хочет, чтобы мир помог создать лучшую версию Android Auto

Новая бета-программа Android Auto позволяет любому опробовать новые функции на раннем этапе, по сути, давая сообществу возможность установить предварительные версии приложения, а затем отправить отзыв в Google, чтобы помочь улучшить опыт, прежде чем перейти в рабочий канал.

Бета-версии Android Auto существуют уже давно, но из-за ограниченного количества доступных слотов лишь немногие люди смогли установить ранние версии приложения.

Этим новым объявлением Google, по сути, открывает для всех бета-версию Android Auto, позволяя миру “Проверьте, насколько хорошо новые функции работают с конкретным телефоном и автомобилем.“

Присоединение к программе занимает всего несколько секунд, и все работает как раньше. просто перейдите к Эта страница и запустить “быть тестеромВы можете зарегистрироваться, используя свою учетную запись Google, чтобы получать ранние версии Android Auto. Эта же учетная запись Google должна использоваться на телефоне, на который вы планируете установить раннюю версию Android Auto.

Однако имейте в виду, что установка бета-версий Android Auto сопряжена с повышенным риском ошибок. Это неотредактированные версии приложения, которые Google хочет улучшить с учетом ваших отзывов, поэтому, если вы столкнетесь с ошибкой в ​​одной из ранних версий, обязательно сообщите об этом компании.

Android Auto растет медленно, но верно, как показал сам Google в начале этого года. Более 100 миллионов автомобилей Он уже предоставляет доступ к беспроводной версии приложения.

Беспроводной Android Auto теперь доступен всем, у кого есть телефон Android 11, поскольку Google снял ограничение, которое ограничивает эту функцию только для выбора телефонов Pixel и Samsung.