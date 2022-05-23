Google Assistant распространяется на Galaxy Watch 4 через Play Store

Владельцы Galaxy Watch 4 ждали Google Assistant с тех пор, как Samsung выпустила носимое устройство только с Bixby. прошлый годПоддержка официально запущена сегодня.

Google официально представила помощника, работающего на Galaxy Watch 4. в феврале. После использования телефона Pixel появится новый дизайн. При запуске с помощью «Привет, Google» открывается полноэкранный пользовательский интерфейс с черным фоном и четырехцветной световой полосой внизу, которая взаимодействует с голосовым вводом.

Логотип помощника также ненадолго появляется с фразой «Эй, чем я могу помочь?» Ориентирован, а время кажется искривленным вверху. Кроме того, пользовательский интерфейс результатов также постоянно обновлялся с улучшенным размытием фона.

С сегодняшнего дня пользователи Galaxy Watch4 также смогут загрузить Google Assistant на свое устройство, чтобы получить доступ к быстрому и естественному голосовому взаимодействию, быстрым ответам на вопросы и помощи на ходу.

По сравнению с тем, что было ранее доступно в Wear OS 2, Google рекламирует «более быстрое время отклика, чем когда-либо прежде». Из нашего краткого использования сегодня видно, что аудиотранскрипция обрабатывается на устройстве и появляется почти мгновенно. Доступные действия включают в себя вопрос о том, что будет дальше в вашем календаре, установку таймеров, воспроизведение музыки, вызов контактов и отправку сообщений.

до против после

Как ни странно, пользователей Galaxy Watch 4 просто просят обновиться»АссистентКоторый появляется в Google Play > Список моих приложений (Вы также можете найти его в Play Store на часах.) После загрузки последней версии Google Assistant появится в виде нового значка в панели запуска приложений.

Запуск предлагает вам «активировать Google Assistant на ваших часах», направляя пользователей к своим телефонам для завершения относительно длительного процесса.

Активируйте Google Ассистент. Получите доступ к Google Assistant через «Привет, Google» и согласитесь на Voice Match. Сохранить аудио на ваш выбор. Вы получаете персонализированные результаты на своих часах. Поговорите с помощником с помощью кнопки.

Помимо значка приложения и важного слова, помощника можно активировать с помощью аппаратного ключа: Приложение «Настройки» > «Дополнительные функции» > «Настроить клавиши». Он появляется под «двойным нажатием» или «нажатием и удержанием» клавиши «Домой». Вы можете включить/отключить «Окей, Google» и «Речевой вывод» в «Настройки» > «Google» > «Ассистент».

Google Assistant будет доступен на 10 рынках, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Ирландию, Японию, Тайвань, Корею, Великобританию и США. Он также будет поддерживать 12 языков, включая датский, английский (американский, канадский, британский, австралийский, ирландский), японский, корейский, испанский, французский (канадский и французский) и тайваньский.

С этим запуском Google завершил развертывание всех новых/обновленных собственных приложений, кроме одного (ютуб музыкаИ Google PayИ карты) вместе с Wear OS 3 на I/O в прошлом году. Приложение Fitbit появится на Pixel Watch Этой осенью.

Подробнее о Google Ассистенте:

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