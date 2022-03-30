Google Chrome выпустил 100 для iOS и рабочего стола с обновленным значком

Google сегодня Хром выпущен 100, которая является последней версией браузера, доступной на компьютерах Mac, ПК, iPhone и iPad, устройствах Android и других устройствах. Chrome 100 примечателен тем, что в нем представлено первое крупное обновление кода для Chrome с 2014 года.
Впервые представленный в феврале, обновленный дизайн имеет упрощенную иконку с более яркими цветами и без теней. Дизайнер Chrome Элвин Ху сказал, что обновленный дизайн должен соответствовать «более современному выражению бренда Google». В Chrome появились новые значки на рабочем столе и на устройствах iOS.
Некоторые из вас, возможно, заметили новую иконку в сегодняшнем обновлении Canary для Chrome. Да! Мы обновляем значки брендов Chrome впервые за 8 лет. Новые значки скоро начнут появляться на ваших устройствах. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1
— Эльвин 🌈 (@elvin_not_11) 4 февраля 2022 г.
Google ежемесячно добавляет новые функции в Chrome, поэтому расширения для браузера выпускаются небольшими порциями, а не огромными версиями, а также предоставляют множество обновленных серверных функций. По этой причине стоит отметить еще несколько примечательных особенностей.
Однако Google устранил несколько проблем безопасности в Chrome 100, и обновление включает 28 исправлений безопасности.
Это может быть Chrome для iOS Скачано из App Store Бесплатно, а Chrome для Mac можно Скачал с сайта Google. Обновления Chrome 100 уже доступны.
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