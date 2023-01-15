Google Discover предлагает трехколоночный пользовательский интерфейс до Pixel Tablet.

Google был Оптимизация собственного приложения Ожидается, что со значительными улучшениями экрана после I/O 2022 кульминацией станет Pixel Tablet. Последнее обновление представляет собой трехколоночный пользовательский интерфейс Google Discover для планшетов.

мы получили уже появляется Как обновить Google Assistant и Discover для планшета Pixel. Последнее изменение уже распространяется на существующие планшеты, включая Samsung Tab S8 с приложением Google 14.2.7.26 (текущая бета-версия).

Вместо двух столбцов со статьями в Google Discover теперь есть третий столбец, который заставляет ленту перемещаться от края к краю. Полноэкранный эффект особенно заметен слева от главного экрана с черным фоном, а логотип Google и ваша личная фотография перемещены в верхние углы.

Между тем, панель навигации в приложении Google выглядит намного лучше без пустого пространства. Мы все еще ждем, когда этот побочный элемент переключится на нужный вам стиль материала.

В рамках этого изменения с тремя столбцами Google теперь размещает все статьи на карточках с выцветшими контурами, а изображения обложек уменьшены. Ширина одинакова, а высота варьируется от ряда к ряду. Это также относится к портретной ориентации, но придерживайтесь двух столбцов.

Ожидается, что на Pixel Tablet Google добавит ряды медиапредложений «из ваших приложений», таких как Google TV, как часть опыта без наклона и красочного фона.

Другие приложения Google для вашего планшета:

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