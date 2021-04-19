Google Doodle отмечает годовщину со дня рождения российского врача Веры Гедройц

Сегодня Google Doodle отмечает 151 год со дня рождения российского хирурга, поэта и писателя доктора Веры Гедройц. Она была первым военным хирургом в России и одним из первых профессоров хирургии. Она также была первой женщиной-врачом в русской царской семье.

Она известна своими инновациями в области медицины поля боя. Лапаротомия (разрез в брюшной полости) применяется для лечения проникающих ран.

Она является автором множества статей по вопросам питания и хирургического лечения, а также книги о своем опыте работы врачом-промышленником. В 1912 году она получила степень доктора медицины в Московском университете за работу по пластике грыж. В 1914 году она опубликовала еще одну книгу – «Хирургические беседы медсестер и врачей».

В 1931 году у нее диагностировали рак, и она умерла в марте 1947 года в возрасте 78 лет.

Сестра Милосердия, Императрица Александра Федоровна (слева) и хирург Вера Гедройц в госпитале «Русский дворцовый швейный госпиталь». Кредит: https://www.romanovempire.org/

В 2007 г. появилась статья в журнале Клиническая и исследовательская медицина Он посетовал на то, что мир забыл историю Гедройца. «Удивительно, что ее важные и разнообразные достижения подробно описаны в столь немногих источниках … ее хирургические достижения явно заслуживают признания, по крайней мере, в той мере, в какой они складываются с теми, кто выполнял почти идентичные достижения более десяти лет спустя», – написал Бен. Дж. Уилсон из Университета Калгари.

«Ограниченная аудитория, которой Гедройц представляла свою работу, определила ее ограниченное влияние. Россия не смогла показать открытия Гедройц, а Запад не смог увидеть открытия Гедройц … История Веры Гедройц – лишь один из примеров, к сожалению, преобладающего цикла забывчивость и переобучение », – написал профессор Уилсон.