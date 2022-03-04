Google Meet теперь делится подробной информацией о пропускной способности с вашим работодателем

То Последнее обновление Google Meet — это новая функция, которая позволяет администраторам Google Workspace видеть пропускную способность сотрудника во время разговора.

Обновленный инструмент качества встречи будет отображать информацию о входящей и исходящей пропускной способности, предоставляя пользователю «оценочную доступную пропускную способность» в зависимости от того, какая пропускная способность требуется Google Meet для каждого момента вызова. Google Meet раньше регистрировал среднее количество на человека в течение всего разговора, но новый инструмент теперь отображает пропускную способность каждого человека в посекундной линейной диаграмме. «Мы надеемся, что, отображая эту подробную информацию, администраторы смогут легко устранять неполадки или улучшать качество связи для своих пользователей», — говорится в сообщении Google.

То Полный список Все, что Google Meet записывает и передает вашему работодателю или учебному заведению, занимает много времени. Он включает в себя сетевую статистику, такую ​​​​как нестабильность, потеря пакетов, перегрузка, время проверки связи, а также то, используете ли вы проводное, Wi-Fi или сотовое соединение, уровни микрофона и динамика, использование ЦП, FPS и любые меры модерации. Также есть файл Журнал аудита Google Meetчто дает администраторам Workspace доступ к истории каждого собрания, включая имена и описания каждого собрания и всех участников.

Предположим, что все, что вы делаете за счет рабочего пространства, записывается и сохраняется. Это немного страшно. Но за все это платит ваша школа или работодатель, поэтому они получают все данные.

Список изображений по Google