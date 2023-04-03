Google Nearby Sharing появится в Windows, чтобы вы могли передавать файлы между ПК и Android

Конкурент Google AirDrop, Nearby Share, теперь доступен для Windows в виде бета-приложения. После объявления о планах Nearby Share для Windows на выставке CES 2022 Google наконец представила Приложение Windows в качестве пробной версии Позволяет пользователям Android обмениваться фотографиями, документами, файлами и ссылками между устройствами Android и ПК с Windows.

Windows Nearby Share нужно только установить и настроить, чтобы начать отправку и получение файлов между устройствами Android и Windows. Google поддерживает Windows 10 и более поздние версии, но ноутбуки Windows с ARM в настоящее время не поддерживаются. Вы можете настроить Обмен с окружением, чтобы разрешить обмен со всеми, только с вашими контактами, или ограничить его своими устройствами.

«Обмен бета-версиями поблизости работает с вашим ПК с Windows, независимо от того, открыто ли приложение на вашем рабочем столе или работает в фоновом режиме», — объясняет Прия Самнеркар, старший менеджер по продуктам для Android. в сообщении в блоге. Поскольку мы продолжаем улучшать опыт и Получите ваш отзывМы расширим официальную поддержку обмена контентом с другими интегрированными устройствами Google».

Как работает функция Nearby Sharing между ПК с Android и Windows? Изображение: Google

Windows Nearby Sharing позволяет перетаскивать файлы в приложение. Если оба устройства вошли в вашу учетную запись Google, процесс выполняется быстрее, так как файлы принимаются и передаются автоматически. Это работает, даже если экран вашего телефона или ноутбука выключен.

Google тестирует функцию «Обмен с окружением» на Windows в США и других странах, но многие европейские страны еще не будут иметь к ней доступ, включая Францию, Германию, Италию и Испанию. Полный список неподдерживаемых стран доступен по адресу сайт поддержки гугл. READ Titanfall был окончательно списан

Google Nearby Share — второе крупное приложение для Windows, которое Google недавно запустила в бета-версии. Google Play Games появился в ноябре прошлого года, что позволило пользователям Windows получить доступ к ограниченному выбору игр для Android на своем ПК. Microsoft реализовала собственную поддержку Android в Windows 11, но в настоящее время она ограничена программным обеспечением, загруженным из Amazon Appstore, если только вы не готовы использовать некоторые обходные пути, чтобы запустить и запустить поддержку Google Play.

Точно так же у Microsoft также есть собственное приложение Phone Link для синхронизации ПК с Windows и устройств Android. Это наиболее эффективно с устройствами Samsung, поэтому Google Nearby Sharing звучит как отличная альтернатива, если вам нужна автоматическая передача файлов на более широкий спектр телефонов Android.