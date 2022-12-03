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Google Password Manager заменяет меню Chrome на Android [U]

3 декабря, 2022
Artem Sokolov

растущая слава Google Password Manager по-прежнему работает с последней версией Chrome для Android, чтобы заменить список сохраненных учетных данных, встроенных в браузер.

Обновление 12/2: после официального объявления В конце июняChrome 107 и 108 широко заменяют собственный список учетных данных браузера Android на Google Password Manager. Вы увидите значок «Новый» в настройках Chrome и нажмите, чтобы открыть интерфейс, поддерживаемый сервисами Google Play.

Однако у некоторых пользователей уже может быть установлена ​​версия 107. Хром 108 С нетерпением ждем возможности масштабирования. Новая стабильная версия браузера все еще находится в стадии развертывания. Доступ через Chrome > Настройки намного быстрее, чем открытие приложения Настройки > Google > Управление учетной записью Google > Безопасность > Менеджер паролей.

Старый
Менеджер паролей Chrome 103
новый

Оригинал 21.06.: в Chrome 103 для Android при открытии настроек открывается новый пункт меню «Диспетчер паролей», который заменяет «Пароли». При нажатии сейчас открывается пробная версия сервисов Google Play, которая находится в середине или в процессе публикации. Ярлык на главном экране Он использует четырехцветный ключевой код. Это будет работать в отдельном окне, и вы можете свободно просматривать веб-страницы, пока оно открыто.

Пользовательский интерфейс похож на тот, который вы найдете в passwords.google.com В Интернете с помощью карты для запуска файла Проверка пароля. Ниже приведен список учетных данных, сохраненных в вашей учетной записи. Нажав на один из них, который здесь удобно сопровождается фавиконом, вам будет предложено пройти аутентификацию с помощью отпечатка пальца, прежде чем вы сможете увидеть/скопировать пароль.

Тем временем вы можете быстро найти или добавить новое имя пользователя и пароль, а значок шестеренки в настройках в правом верхнем углу позволяет включать/отключать: отображение сохраненных паролей, автоматический вход в систему и оповещения о паролях в Android и Chrome.

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Старый менеджер Chrome
Google Менеджер паролей Chrome
Менеджер паролей Google

Короче говоря, опыт конечного пользователя на самом деле не изменится, если Chrome переключится на Google Password Manager. Это уже был тот же бэкэнд и новый пользовательский интерфейс, более близкий к веб-версии, но предоставляющий Google единую поверхность, чтобы сосредоточиться на обновлениях. Например, в настройках вы скоро увидите возможность включить шифрование на устройстве.

Chrome 103 выпускается в релизе стабильный канал С сегодняшнего дня, хотя это изменение уже вступает в силу в бета.

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