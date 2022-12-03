Google Password Manager заменяет меню Chrome на Android [U]

растущая слава Google Password Manager по-прежнему работает с последней версией Chrome для Android, чтобы заменить список сохраненных учетных данных, встроенных в браузер.

Обновление 12/2: после официального объявления В конце июняChrome 107 и 108 широко заменяют собственный список учетных данных браузера Android на Google Password Manager. Вы увидите значок «Новый» в настройках Chrome и нажмите, чтобы открыть интерфейс, поддерживаемый сервисами Google Play.

Однако у некоторых пользователей уже может быть установлена ​​версия 107. Хром 108 С нетерпением ждем возможности масштабирования. Новая стабильная версия браузера все еще находится в стадии развертывания. Доступ через Chrome > Настройки намного быстрее, чем открытие приложения Настройки > Google > Управление учетной записью Google > Безопасность > Менеджер паролей.

Старый новый

Оригинал 21.06.: в Chrome 103 для Android при открытии настроек открывается новый пункт меню «Диспетчер паролей», который заменяет «Пароли». При нажатии сейчас открывается пробная версия сервисов Google Play, которая находится в середине или в процессе публикации. Ярлык на главном экране Он использует четырехцветный ключевой код. Это будет работать в отдельном окне, и вы можете свободно просматривать веб-страницы, пока оно открыто.

Пользовательский интерфейс похож на тот, который вы найдете в passwords.google.com В Интернете с помощью карты для запуска файла Проверка пароля. Ниже приведен список учетных данных, сохраненных в вашей учетной записи. Нажав на один из них, который здесь удобно сопровождается фавиконом, вам будет предложено пройти аутентификацию с помощью отпечатка пальца, прежде чем вы сможете увидеть/скопировать пароль.

Тем временем вы можете быстро найти или добавить новое имя пользователя и пароль, а значок шестеренки в настройках в правом верхнем углу позволяет включать/отключать: отображение сохраненных паролей, автоматический вход в систему и оповещения о паролях в Android и Chrome.

Старый менеджер Chrome Менеджер паролей Google

Короче говоря, опыт конечного пользователя на самом деле не изменится, если Chrome переключится на Google Password Manager. Это уже был тот же бэкэнд и новый пользовательский интерфейс, более близкий к веб-версии, но предоставляющий Google единую поверхность, чтобы сосредоточиться на обновлениях. Например, в настройках вы скоро увидите возможность включить шифрование на устройстве.

Chrome 103 выпускается в релизе стабильный канал С сегодняшнего дня, хотя это изменение уже вступает в силу в бета.

Подробнее о Chrome:

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Проверьте 9to5Google на YouTube для получения дополнительных новостей: