Google Phone готовит обновленный Material You Dialer

Материальные элементы You быстро захватили различные приложения Google в преддверии запуска Android 12, но похоже, что Google еще не закончил. В последнем обновлении телефона Google скрыт новый дизайн номеронабирателя, который содержит некоторые элементы, с которыми вы знакомы.

Google впервые добавил фирменные цветовые акценты Material You в свое приложение для набора номера. Для прошлогодних телефонов Pixel, с появлением цветов на кнопках и фоне приложения. Но это действительно так, поскольку общий визуальный дизайн выглядит в основном одинаково.

Это то, что Google, похоже, готов исправить, поскольку последнее обновление телефона Google предлагает обновленное программное обеспечение для подключения. Мы смогли включить эту функцию до ее официального дебюта, и в целом это отличный дизайн. Google Phone в основном основан на том же материале, который вы используете в качестве экрана блокировки Android 12 на Pixel.

Это включает в себя заметную рамку для каждой кнопки на номеронабирателе, что резко контрастирует с текущим дизайном, в котором вокруг каждой кнопки вообще нет рамки. Каждая из этих кнопок имеет небольшую анимацию, по существу идентичную тому, что появляется на экране блокировки Android 12, при этом прикосновение к кнопке распространяется к краям, а также показывает немного другой вид при каждом касании.

Ниже вы можете увидеть новый дизайн в нескольких цветах, а также в светлом и темном режимах. Кроме того, мы смогли снять видео, показывающее новый дизайн в действии.

Дилан Рассел Внесите свой вклад в эту статью

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