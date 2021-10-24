Google Pixel 6 Pro для обзора

Один из самых ожидаемых смартфонов года – Pixel 6 Pro – был официально представлен ранее на прошлой неделе, и мы получили один для обзора в Stormy Black. Однако есть еще два варианта на выбор – Cloudy White и Sorta Sunny.

В розничную упаковку Google Pixel 6 Pro входит кабель USB-C, адаптер горячей замены, инструмент для извлечения SIM-карты, некоторые документы и все. Компания Google пошла по стопам Apple и удалила адаптер питания из розничной упаковки.

Однако Pixel 6 Pro работает на собственном чипе Google Tensor, который является одной из ключевых особенностей Pixel 6 и Pixel 6 Pro. SoC работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, и у вас есть возможность приобрести смартфон либо с 256 ГБ памяти, либо с 512 ГБ UFS 3.1.

Pixel 6 Pro работает под управлением Android 12 из коробки и обещает три года обновлений версии Android и как минимум пять лет обновлений безопасности.

Смартфон построен на 6,7-дюймовом изогнутом OLED-дисплее LTPO с разрешением 3120 x 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus и имеет отверстие в центре для камеры с разрешением 11,1 МП. Сканер отпечатков пальцев внизу для разблокировки телефона без пароля.

Тыльная сторона Pixel 6 Pro очень интересна. По ширине телефона проходит горизонтальная «полоска», напоминающая Nexus 6P. У него есть светодиодная вспышка, несколько датчиков и три камеры – основная на 50 МП (с оптической стабилизацией), телефото на 48 МП и сверхширокоугольная на 12 МП.

Функции камеры Pixel 6 Pro включают в себя размытие лица, режим движения, реальный тон и волшебный ластик. Последний помогает удалить фоновые объекты с ваших фотографий.

Google Pixel 6 Pro поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт и беспроводной зарядки 23 Вт. Его также можно использовать для беспроводной зарядки других устройств.

Если у вас нет совместимого адаптера 30 Вт + PD, вы можете купить его в Google Store, который рекламируется, чтобы зарядить аккумулятор Pixel 6 Pro от разряда до 50% примерно за 30 минут. Мы, очевидно, будем тестировать его сами вместе с остальными функциями Pixel 6 Pro, так что следите за нашим полным обзором.