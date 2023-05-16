Google Pixel 6A продается со скидкой 100 долларов

Да, в городе появился новый Google Pixel среднего класса, но Pixel 6A по-прежнему хорош, если вы пытаетесь сэкономить. Это особенно актуально сегодня, поскольку прямо сейчас вы можете купить разблокированный телефон по цене от 329,99 до 349 долларов (около 100 долларов) со 128 ГБ памяти в некоторых цветах. Амазонка И лучшая покупка. Если вы активируете его сегодня, вы также можете сэкономить дополнительные 50 долларов в Best Buy.

Как и новый Pixel 7A, телефон предлагает 6,1-дюймовую OLED-панель и длительное время автономной работы, но стоит на 150 долларов меньше. Он имеет класс защиты от пыли и воды IP67, а также хорошую камеру, хотя она и не так впечатляет, как 7A. Конечно, есть некоторые компромиссы. Pixel 6A работает хорошо, но 7A оснащен более мощным чипсетом Tensor G2. Pixel 6A также не поддерживает беспроводную зарядку, а частота обновления составляет 60 Гц, а не 90 Гц. Однако, если вы можете обойтись без этих функций, телефон по-прежнему является хорошей покупкой по этой цене.

На прошлой неделе мы увидели ряд хороших предложений по… Керамическая кружка 2 В преддверии Дня матери. Тем не менее, Woot в настоящее время продает черную кружку на 10 унций еще дешевле, что просто снижает ее. 97,99 долларов США (скидка 52 доллара США) До конца дня. Удобная умная кружка может избавить вас от необходимости многократно ходить к микроволновке, а именно потому, что позволяет регулировать температуру с помощью сопутствующего приложения для Android и iOS. Встроенная батарея кружки может работать до полутора часов, в зависимости от использования, но она также поставляется с зарядной базой, которая помогает гарантировать, что ваш кофе останется горячим независимо от того, сколько времени вам потребуется для его приготовления. READ Самый неприятный враг Fallen Dynasty может отправиться в ад

Новейший MacBook Pro от Apple может привлечь больше внимания, чем MacBook Air, но на самом деле обычному человеку не нужна такая большая мощность. Если вы, как и я, используете свой ноутбук только для общих развлекательных целей и легкой работы, вы можете сэкономить много денег, придерживаясь MacBook Air с процессором M2. В настоящее время он продается по цене 1049 долларов. лучшая покупка С 8 ГБ ОЗУ, восьмиядерным процессором и 256 ГБ памяти.

Новейший MacBook начального уровня от Apple — отличный универсальный ноутбук, который отлично справляется со всем, что нужно обычному пользователю. Конечно, он не может сравниться с MacBook Pro, когда речь заходит о возможностях редактирования видео, но он отлично проведет вас в течение всего дня работы, потоковой передачи и даже некоторых легких игр. Кроме того, вы также можете приобрести базу MacBook Air с процессором M1 По рекордно низкой цене в 799 долларов (200 долларов США). Амазонка. Модель последнего поколения 2020 года не имеет веб-камеры HD или большого экрана, но по-прежнему предлагает длительное время автономной работы и достаточную мощность для большинства пользователей.

Apple Watch Ultra в настоящее время являются самыми функциональными умными часами в линейке Apple. Большой экран носимого устройства оснащен LTE и множеством дополнительных функций, разработанных для удовлетворения потребностей серьезных спортсменов, включая новые датчики для показателей погружения и сирену, которая звучит, если вы заблудились во время похода. Они также отличаются повышенной прочностью и временем автономной работы до 36 часов — впервые для Apple Watch. Имейте в виду, однако, что в отличие от других носимых устройств, предназначенных для активного отдыха, в Ultra отсутствуют автономные топографические карты и пошаговая навигация, две популярные функции среди туристов и райдеров. READ Нет Nfts, но интересно

Говоря об отдыхе на природе, если вы ищете портативную колонку Bluetooth, которая может сопровождать вас в длительных походах или поездках на велосипеде, StormBox Micro первого поколения от Tribit в настоящее время Продается на Amazon за 39,99 долларов (скидка 20 долларов). Когда вы вырезаете купон на странице со скидкой 10 долларов. Миниатюрная колонка может обеспечить достаточную громкость для своего размера и оснащена встроенным силиконовым ремешком, который позволяет прикрепить ее к рюкзаку или рулю велосипеда, где она останется на ходу, пока вы в пути. Он также обладает такими преимуществами, как водонепроницаемость IP67, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он неизбежно промокнет в реке, на пляже или в любом другом месте, где вы решите охладиться, когда жара наконец ударит.