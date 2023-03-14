Google Pixel 8 Pro может выглядеть как круглый Pixel 7

Google даже не анонсировал Pixel 7a, но это не мешает информаторам утверждать, что им что-то известно о серии Pixel 8. OnLeaks и смартбрейки Они поделились тем, что, по их словам, представляют собой визуализацию дизайна Pixel 8 Pro. На первый взгляд кажется, что это тонкая эволюция Pixel 7 Pro. Углы были закруглены, чтобы не врезаться в ладонь, а узел задней камеры с тремя объективами (основной, сверхширокоугольный и телеобъектив) был сгруппирован в одну главу.

Однако может наблюдаться явное функциональное улучшение. Эта задняя часть также включает в себя неизвестный датчик под вспышкой. OnLeaks смартбрейки Думаю, это может быть датчик глубины или макрос, но мы не исключаем LiDAR или какую-либо другую технологию для улучшения дополненной реальности, селфи и фотографий при слабом освещении.

Многие детали семейства Pixel 8 остаются загадкой. Тем не менее, подсказки, обнаруженные ранее, предполагают, что в запасе могут быть некоторые обновления камеры. В декабре Куба Войцеховский Обнаружить Код намекает на то, что новые телефоны могут использовать чересстрочный HDR или технологию, которая захватывает несколько экспозиций одновременно. Вы получаете расширенный динамический диапазон без длительного времени съемки, которое может привести к смазыванию объектов. В линейке Pixel 8 также, вероятно, будет использоваться чип Tensor третьего поколения, который может повысить производительность и эффективность.

Если Google повторит прошлогодний предварительный просмотр Pixel 7, вы можете получить краткое представление о линейке Pixel 8 на I/O 10 мая перед запуском в начале осени. Мы также ожидаем, что новые модели будут поставляться с Android 14. Это может быть предсказуемым обновлением, если слухи верны, но вы можете не возражать, учитывая сильный прием последних сборок Pixel от Google.