Google Pixel Watch может получить сверхбыстрого помощника Google

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Умные часы Google Pixel — одни из самых ожидаемых устройства в поле зрения Хотя это не подтвержденный продукт, есть новый отчет, который заставляет нас еще больше беспокоиться о том, что нас ждет.

По слухам, Pixel Watch, по-видимому, будет работать на чипе Samsung Exynos и будет поддерживать Google Assistant. отчет от 9to5Google Он утверждает, что обнаружил тег функции «PIXEL_EXPERIENCE_WATCH» внутри приложения Google.

Как отмечается на сайте, предыдущие телефоны Pixel имели аналогичные теги функций, которые сообщали приложениям, когда предлагать эксклюзивные функции Pixel. Если будущие умные часы уже имеют свой собственный отличительный знак, это означает, что они получат функции, которые вы не найдете в других часах.

Но подождите, потому что отсюда станет только лучше. Люди из 9to5Google также нашли ссылки на «Rohan», кодовое имя, связанное с Pixel Watch, и связали их с помощником следующего поколения или последней версией Google Assistant, дебютировавшей на Pixel 4. Преимущество использования следующего поколения Ассистент заключается в том, что речь может быть обработана прямо на вашем устройстве по-настоящему. время, позволяя вам Вы можете быстро открывать приложения, переводить речь в текст или выполнять различные функции в автономном режиме.

В настоящее время в последней версии операционной системы для часов Google, Wear OS 3, по-прежнему отсутствует помощник (плохо Samsung Galaxy Watch 4 Зависит от Биксби).

Между поиском тега функции, содержащего «PIXEL», и обнаружением того, что до этого момента было эксклюзивной функцией Pixel, 9to5Google, похоже, довольно убежден, что следующие Google Watch на самом деле будут называться Pixel Watch (как ходили слухи). Это происходит через несколько недель после того, как файл Отчет Business Insider Он сказал, что «неясно», какой бренд будет использовать Google, если решит выпустить часы.

И хотя все еще есть небольшие сомнения в том, появится ли эта штука когда-нибудь, у нас есть довольно хорошее представление о том, как бы она выглядела, если бы она появилась. И снова 9to5Google немного покопался, но на этот раз я поискал эмулятор Wear OS 3 и нашел циферблат, который, казалось, давал нам представление о дизайне Pixel Watch.

На одном из найденных им рисунков изображен круглый циферблат с приподнятой заводной головкой. На экране изогнутая световая полоса в цветах Google (красный, желтый, зеленый, синий). Хотя мы не знаем наверняка, это очень похоже на тип жетона, который появится при вызове. Google Ассистент.

Стоит отметить, что изображение в эмуляторе выглядит как общий значок часов, который Google использовал в рекламе Wear OS 3, добавляя кнопку-толкатель, которая отклоняется от Утечки, которые мы видели до сих пор.

Если утечки Pixel Watch недостаточно, мы получим еще одну от 9to5Google, который утверждает, что имеет «видимые доказательства, указывающие» на то, что Pixel Watch будет работать на процессоре Samsung Exynos, а не на последнем чипе Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus. Google и Samsung вместе работали над Wear OS 3, поэтому им имеет смысл совместно использовать оборудование.

Вполне возможно, что грядущие Google Watch будут работать на том же Samsung Exynos W920, что и в Galaxy Watch 4, но, как и все остальное в этой последней порции слухов, мы не можем сказать наверняка, пока Google не подтвердит, что это реально.