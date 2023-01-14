Google Stadia выпустила последнюю игру перед закрытием 18 января.

Google Stadia официально закрывается 18 января, и команда, стоящая за сервисом потоковой передачи видеоигр, дразнила Worm Game, последнюю игру, которая будет выпущена для платформы, которая использовалась для тестирования нескольких функций Stadia перед ее запуском.

Теперь любой желающий может играть в червячков с помощью браузера Google Chrome, Он очень вдохновлен классической игрой Snake. Это не самая графически продвинутая игра, но в ней есть несколько уровней, возможность менять цвет червя и четыре режима — Кампания, Аркада, Мультиплеер и Сборка.

Также важно отметить, что если вы хотите попробовать Worm Game, вам нужно сделать это до 18 января, так как после официального закрытия Google Stadia в нее нельзя будет играть.

Скриншоты из Worm Game, лучшей игры для Google Stadia

Это редкий взгляд за кулисы разработки игры и захватывающий взгляд на то, как команда помогла воплотить Stadia в жизнь.

«Играйте в игру, которая появилась на Stadia до того, как Stadia появилась в мире», — написала команда по контенту платформы Stadia. «Worm Game» — это скромное название, которое мы использовали для тестирования многих функций Stadia задолго до нашего публичного запуска в 2019 году вплоть до 2022 года. Team Stadia не выиграет игру года, но Team Stadia потратила много времени. время играли в нее и подумали, что мы поделимся ею с вами. Спасибо за игру и все такое».

Помимо Worm Game, у команды Stadia есть еще один сюрприз для тех, кто инвестировал в неудавшуюся платформу, поскольку она будет запущена. Инструмент самообслуживания для включения Bluetooth-соединений на консоли Stadia. на следующей неделе. У нас пока нет точных подробностей о том, как это будет работать, но они появятся «когда он будет запущен».

Google Stadia, запущенная в 2019 году, представляет собой облачный игровой сервис, который позволяет пользователям транслировать видеоигры, в том числе игры AAA, такие как Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Odyssey, на устройства с Google Chrome. Неважно, насколько мощное устройство, все работает на облачном сервисе Google.

В сентябре 2022 года Google объявила, что Stadia будет закрыта в январе 2023 года, но предприняла щедрую инициативу по возмещению «всех покупок оборудования Stadia, сделанных через Google Store, а также всех покупок игр и дополнительного контента, сделанных через Stadia Store».

Хотя Stadia, возможно, не доживет до следующего месяца, технология, стоящая за ней, будет жить, поскольку Google уже начал предлагать ее в качестве продукта с белой этикеткой. Это означает, что другие компании могут использовать эту технологию, не говоря: «Эй, это работает на Google Stadia!» AT&T действительно воспользовалась этим, когда предложила своим пользователям Batman: Arkham Knight бесплатно.

Чтобы узнать больше о взлете и падении Google Stadia, обязательно внимательно изучите, что случилось с платформой, которую Google обещал стать «будущим игр».

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере @твит и дальше дергаться.