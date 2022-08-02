Google Store в Нью-Йорке убрал демонстрационную комнату Stadia

В прошлом году в Нью-Йорке открылся первый розничный магазин Google с покупками, ремонтом, советами и демонстрациями продуктов. В Google Store также была комната Stadia, но она была удалена с сайта Chelsea.

Магазин Google в Челси, Нью-Йорк, удалил свою комнату Stadia за последнюю неделю или две. 9to5Google Убедился. При личном посещении магазина на этой неделе комната Stadia была полностью удалена и заменена новым опытом вокруг Pixel Buds Pro. Опыт Stadia все еще был там По крайней мере в конце июня.

Магазин Google в Челси, как и сегодня, предлагает три комнаты опыта; Продукт Nest, такой как Nest Audio и Hub, комната для тестирования камер смартфонов Pixel, а теперь и комната для опробования Pixel Buds Pro — комната Pixel Buds заменила предыдущее пространство Stadia (подробнее об этом позже).

Комната Stadia в Google Store предлагала любому желающему опробовать игры Stadia в магазине, используя контроллеры Stadia с телефонами Pixel, Pixelbook Go и Chromecast Ultra на телевизорах. Комната построена с элегантными акустическими куполами, которые создают личное пространство для прослушивания без наушников, а также с мебелью для сидения и игр. После удаления комнаты Google Store в Нью-Йорке вообще не предлагает демоверсии Stadia.

Пространство Stadia было запущено вместе с Магазином в 2021 году и стало первой комнатой, которую Google удалил из Магазина. Предположительно, Google поменяет эти три комнаты в Челси по мере запуска новых продуктов.

Примечательно, что в магазине Google Store в Бруклине (Вильямсбург) таких комнат опыта нет, но Оба Сайты продают Stadia Controller вместе с другими аппаратными продуктами Google, включая телефоны Pixel, наушники и продукты Nest.

Подробнее о Google Stadia:

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