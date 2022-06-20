Google Tasks заменяет напоминания Assistant в календаре

В начале этого месяца Google Assistant оказался потеря способности Устанавливает как основанные на местоположении, так и пользовательские напоминания. Похоже, грядут большие изменения, поскольку старая система напоминаний Ассистента в Календаре Google заменяется Google Tasks.

Об APK Insight: В этом посте «APK Insight» мы распаковали последнюю версию приложения, которое Google загрузил в Play Store. Когда мы декомпилируем эти файлы (называемые APK-файлами в случае приложений Android), мы можем увидеть разные строки кода в этой подсказке в возможных будущих функциях. Имейте в виду, что Google может предоставлять или не предоставлять эти функции, и наша интерпретация того, что они из себя представляют, может быть неполной. Тем не менее, мы постараемся дать возможность тем, кто вот-вот закончит, показать вам, как бы они выглядели, если бы взимали плату. Имея это в виду, продолжайте читать.

Напоминания Google уже давно интегрированы во многие сторонние сервисы. Конечно, есть помощник Google и то, как к нему можно получить доступ в Интернете из Assistant.google.com/reminders, а также приложение Google, Keep и Календарь. Однако, несмотря на видное место, опыт немного устарел, поскольку он визуально появляется на Android, и выглядит довольно изношенным.

Календарь Google 2022.24.0.x, который еще не получил широкого распространения, показывает, что «напоминания теперь являются задачами».

Используйте Google Tasks, чтобы получать уведомления о своих задачах и отслеживать их, где бы вы ни находились в Google Workspace.

Клиенты календаря для Android и iOS (не в Интернете) позволяют создавать напоминания или задачи из FAB (плавающая кнопка действия). В представлении календаря последний отмечен круглой галочкой, а первый использует нить, прикрепленную к пальцу.

Google Tasks — это решение для рабочей области, позволяющее создавать и Управление задачами С глубокой интеграцией с Gmail (перетащите, чтобы создать в Интернете) и доступностью боковой панели в других приложениях. Может быть использовался раньше Свободно пользователино большинство потребителей обращаются к Reminders из-за сторонних интеграций, особенно с Assistant.

Между тем, Календарь Google заметно скажет, что «все ваши напоминания по-прежнему доступны в Google Keep». Это само по себе немного странно, учитывая, что Keep показывает только напоминания, установленные для заметок, а не весь список дел.

Мнение 9to5Google

Несмотря на введенные сегодня ограничения, которые относятся к изменениям как «remers_migration», остается много неизвестного о том, как все реализовано. По крайней мере, похоже, что вы больше не сможете создавать напоминания из календаря, поэтому интеграция с Google Tasks останется единственной доступной услугой.

Однако неясно, будут ли существующие напоминания преобразованы в задачи или же они будут полностью удалены из календаря. Продолжающееся использование напоминаний в Google Keep несколько странно, хотя приложение для создания заметок больше ориентировано на потребителя.

Наконец, неясно, когда все это произойдет, поскольку загрузка новой версии календаря сегодня не вызывает запросов на миграцию.

В более широком смысле ясно, что в Google Reminders происходят изменения. Ранее мы работали над файлом Функция памяти В приложении Google, и это может быть предполагаемой заменой, как только пыль уляжется.

Спасибо за JEB-декомпиляторкоторым пользуются некоторые дизассемблеры APK Insight.

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