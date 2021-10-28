Google Translate претерпевает смелую переработку на Pixel 6

Google Translate, долгожданное приложение для Android, которое подвергается капитальному ремонту, сегодня вечером подверглось переработке материала, но оно может быть эксклюзивным для Pixel 6.

Прошлый месяц , Представлена ​​наша команда APK Insight В процессе работы над приложением Material You для Android Google Translate даже предлагается эксклюзивный первый взгляд на редизайн в действии. По состоянию на вечер обновленное приложение Google Translate – версия 6.25.0.02.404801591 – через Магазин игр, что некоторым удалось выпустить полную версию этого дизайна.

Примечательно, что Google Translate никогда не обновлялся для обеспечения совместимости со вторым поколением «Google Material Theme», что означает, что приложение перешло с Material Design 2014 года на Material You. Самая очевидная настройка дизайна, как это часто бывает с Material You, – это смелое использование цветов, выбранных из фона вашего устройства.

Кроме того, там, где приложение раньше располагалось вокруг левого ящика (явный пережиток Material Design 2014), структура и макет Google Translate были полностью переработаны. Как всегда, основное внимание уделяется простому переводу текста с отличными элементами управления для переключения языков.

Внизу приложения вы найдете три кнопки для переключения между переводом с камеры или с вашего голоса, а также возможность поставить переводчика. Вверху вы найдете быстрый доступ к истории переводов, а также возможность написать от руки слово, которое вы хотите перевести.

В нашем тестировании редизайн Google Translate появился только на устройствах Pixel 6 и Pixel 6 Pro, в результате чего Pixel 5a не использовался. Как только вы получите обновление из Play Store, вы сразу увидите дизайн, если он доступен для вашего устройства.

У вас на устройстве обновлен Google Переводчик? Расскажите в комментариях, какой телефон вы используете.

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